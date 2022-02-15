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В России будут судить участника "Правого сектора"* Скиданова

В России будут судить участника "Правого сектора"* Скиданова - РИА Новости, 15.02.2022

В России будут судить участника "Правого сектора"* Скиданова

Следователи завершили расследование в отношении члена украинской организации "Правый сектор"*, запрещенной и признанной экстремистской в РФ, Олега Скиданова,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:12

2022-02-15T17:12

2022-02-15T17:12

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правый сектор

украина

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи завершили расследование в отношении члена украинской организации "Правый сектор"*, запрещенной и признанной экстремистской в РФ, Олега Скиданова, завербовавшего двух новых участников, дело уже направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Олега Скиданова. Он обвиняется в совершении преступлений... "участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также склонение в деятельность экстремистской организации"... Уголовное дело в отношении Скиданова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказали в ведомстве.Следствием установлено, что 9 октября 2020 года Скиданов вступил в "Правый сектор"*, чтобы обострить социально-политическую обстановку и дестабилизировать конституционный строй РФ. Скиданову приказывали собирать информацию о правоохранителях, судьях, а также прокурорах и сотрудников ФСБ РФ. Кроме этого, Скиданов, по мнению следствия, занимался поиском новых членов запрещенной организации. Так, 17 и 18 октября 2020 года Скиданов склонил двух человек вступить в "Правый сектор"*. В СК пояснили, что в их отношении также расследуются уголовные дела.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220214/donbass-1772682618.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор, украина