https://ria.ru/20220215/skandal-1772821773.html

СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России

СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России - РИА Новости, 15.02.2022

СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от фракции "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T05:19

2022-02-15T05:19

2022-02-15T05:20

россия

ситуация в днр и лнр

джо байден

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от фракции "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.По информации издания, в итоге Киев смог "найти понимание" со своими западными союзниками.Портал не уточнил, о каких государствах говорится в материале.Как отмечает издание, Зеленский призвал своих соратников "показать своим примером, что мы не будем убегать"."Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", — говорится в публикации.ДоказательстваРанее Зеленский попросил предоставить ему доказательства о приписываемых России планах по эскалации обстановки.Украинский лидер подчеркнул, что сейчас в информационном поле слишком много сообщений о крупномасштабной войне. Однако пока ее все еще нет, указал президент.Он добавил, что постоянно получает информацию как от собственной разведки, так и от западных союзников Киева."Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друг врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", — отметил глава государства.Критика в адрес посольствКроме того, украинский лидер назвал большой ошибкой решение некоторых стран перенести посольства из Киева на запад страны.Глава государства подчеркнул, что считает странными решения о переносе диппредставительств.Истинная позиция украинского лидераАмериканская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский считает "вторжение" в страну со стороны России маловероятным.Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что в разговоре с Зеленским президент США Джо Байден предупредил о "возросшей угрозе безопасности со стороны России". Зеленский при этом ответил, что такая "угроза" существует с 2014 года."По словам людей, знакомых с его мышлением, Зеленский по-прежнему считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США о возможном вторжении служат расширению усилий России по дестабилизации Украины и ее экономики", — говорится в сообщении газеты.При этом, издание подчеркивает, что позиция Зеленского по отношению к Москве ужесточилась со времени его прихода к власти, но он всегда оставляет возможность для дипломатии и призывает сохранять спокойствие, чтобы сохранить Украину и ее экономику в безопасности.Украинский кризисВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.

https://ria.ru/20220215/stolitsa-1772820868.html

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772820000.html

https://ria.ru/20220215/pokhod-1772815773.html

https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772819173.html

https://ria.ru/20220214/nato-1772755648.html

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россия, ситуация в днр и лнр, джо байден, киев, нато, украина, в мире, владимир зеленский