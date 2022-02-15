https://ria.ru/20220215/skandal-1772821773.html
СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России
СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России - РИА Новости, 15.02.2022
СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от фракции "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T05:19
2022-02-15T05:19
2022-02-15T05:20
россия
ситуация в днр и лнр
джо байден
киев
нато
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от фракции "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.По информации издания, в итоге Киев смог "найти понимание" со своими западными союзниками.Портал не уточнил, о каких государствах говорится в материале.Как отмечает издание, Зеленский призвал своих соратников "показать своим примером, что мы не будем убегать"."Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", — говорится в публикации.ДоказательстваРанее Зеленский попросил предоставить ему доказательства о приписываемых России планах по эскалации обстановки.Украинский лидер подчеркнул, что сейчас в информационном поле слишком много сообщений о крупномасштабной войне. Однако пока ее все еще нет, указал президент.Он добавил, что постоянно получает информацию как от собственной разведки, так и от западных союзников Киева."Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друг врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", — отметил глава государства.Критика в адрес посольствКроме того, украинский лидер назвал большой ошибкой решение некоторых стран перенести посольства из Киева на запад страны.Глава государства подчеркнул, что считает странными решения о переносе диппредставительств.Истинная позиция украинского лидераАмериканская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский считает "вторжение" в страну со стороны России маловероятным.Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что в разговоре с Зеленским президент США Джо Байден предупредил о "возросшей угрозе безопасности со стороны России". Зеленский при этом ответил, что такая "угроза" существует с 2014 года."По словам людей, знакомых с его мышлением, Зеленский по-прежнему считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США о возможном вторжении служат расширению усилий России по дестабилизации Украины и ее экономики", — говорится в сообщении газеты.При этом, издание подчеркивает, что позиция Зеленского по отношению к Москве ужесточилась со времени его прихода к власти, но он всегда оставляет возможность для дипломатии и призывает сохранять спокойствие, чтобы сохранить Украину и ее экономику в безопасности.Украинский кризисВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.
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https://ria.ru/20220215/pokhod-1772815773.html
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772819173.html
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россия, ситуация в днр и лнр, джо байден, киев, нато, украина, в мире, владимир зеленский
05:19 15.02.2022 (обновлено: 05:20 15.02.2022)
СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России
"Страна.ua": Зеленский заявил о скандале с тремя странами из-за темы "вторжения" России
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от фракции "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет
"Страна.ua" со ссылкой на источник.
По информации издания, в итоге Киев смог "найти понимание" со своими западными союзниками.
"Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся", — утверждает источник.
Портал не уточнил, о каких государствах говорится в материале.
Как отмечает издание, Зеленский призвал своих соратников "показать своим примером, что мы не будем убегать".
"Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", — говорится в публикации.
Доказательства
Ранее Зеленский попросил предоставить ему доказательства о приписываемых России планах по эскалации обстановки.
Украинский лидер подчеркнул, что сейчас в информационном поле слишком много сообщений о крупномасштабной войне. Однако пока ее все еще нет, указал президент.
"Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения начиная с 16 числа Российской Федерации на Украину, давайте нам эту информацию", — попросил Зеленский.
Он добавил, что постоянно получает информацию как от собственной разведки, так и от западных союзников Киева.
"Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друг врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", — отметил глава государства.
Критика в адрес посольств
Кроме того, украинский лидер назвал большой ошибкой решение некоторых стран перенести посольства из Киева на запад страны.
"Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде", — заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что считает странными решения о переносе диппредставительств.
Истинная позиция украинского лидера
Американская газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский считает "вторжение" в страну со стороны России маловероятным.
Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что в разговоре с Зеленским президент США Джо Байден
предупредил о "возросшей угрозе безопасности со стороны России". Зеленский при этом ответил, что такая "угроза" существует с 2014 года.
"По словам людей, знакомых с его мышлением, Зеленский по-прежнему считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США о возможном вторжении служат расширению усилий России
по дестабилизации Украины
и ее экономики", — говорится в сообщении газеты.
При этом, издание подчеркивает, что позиция Зеленского по отношению к Москве ужесточилась со времени его прихода к власти, но он всегда оставляет возможность для дипломатии и призывает сохранять спокойствие, чтобы сохранить Украину и ее экономику в безопасности.
Украинский кризис
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.