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В Сирии двое военных погибли при обстреле боевиков
В Сирии двое военных погибли при обстреле боевиков - РИА Новости, 15.02.2022
В Сирии двое военных погибли при обстреле боевиков
На севере Сирии в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли двое сирийских военных, еще девять ранены, сообщил... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T22:08
2022-02-15T22:08
2022-02-15T23:19
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в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На севере Сирии в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли двое сирийских военных, еще девять ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали девять обстрелов: четыре — в провинции Алеппо, пять — в провинции Идлиб."В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела <...> ранен один сирийский военнослужащий. В результате минометных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих. <...> В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов по позициям правительственных сил <...> ранены двое сирийских военнослужащих. В результате минометных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих", — сказал Журавлев на брифинге.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире
22:08 15.02.2022 (обновлено: 23:19 15.02.2022)
В Сирии двое военных погибли при обстреле боевиков
В Сирии при обстреле боевиков погибли двое военных, еще девять ранены
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На севере Сирии в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли двое сирийских военных, еще девять ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали девять обстрелов: четыре — в провинции Алеппо
, пять — в провинции Идлиб
.
"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела <...> ранен один сирийский военнослужащий. В результате минометных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих. <...> В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов по позициям правительственных сил <...> ранены двое сирийских военнослужащих. В результате минометных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих", — сказал Журавлев на брифинге.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.