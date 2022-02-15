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Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов
Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов, спросивших о "российском вторжении на Украину" после его нескольких... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:51
2022-02-15T17:42
россия
киев
сша
обсе
мид польши
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов, спросивших о "российском вторжении на Украину" после его нескольких комментариев на эту тему.Во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши дипломату несколько раз задали вопрос о "вторжении". В ответ Лавров неоднократно заявил, что сообщения СМИ и политиков на эту тему — это спекуляции и "информационный терроризм". В конце мероприятия один из польских журналистов снова уточнил у главы ведомства: "То есть вторжения не будет?" Лавров в ответ молча кивнул."Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то", — добавил российский министр, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау и рассмеялся.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.Так, ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать".На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль отвергает все обвинения и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Как ранее подчеркивал Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.
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россия, киев, сша, обсе, мид польши, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:51 15.02.2022 (обновлено: 17:42 15.02.2022)
 
Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов

Лавров посчитал непонятливым польского журналиста после его вопроса о вторжении на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов, спросивших о "российском вторжении на Украину" после его нескольких комментариев на эту тему.
Во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши дипломату несколько раз задали вопрос о "вторжении". В ответ Лавров неоднократно заявил, что сообщения СМИ и политиков на эту тему — это спекуляции и "информационный терроризм". В конце мероприятия один из польских журналистов снова уточнил у главы ведомства: "То есть вторжения не будет?" Лавров в ответ молча кивнул.
"Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то", — добавил российский министр, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау и рассмеялся.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.
Так, ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать".
На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль отвергает все обвинения и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Как ранее подчеркивал Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.
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РоссияКиевСШАОБСЕМИД ПольшиНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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