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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220215/shoygu-1772979556.html
Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме
Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме - РИА Новости, 15.02.2022
Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:38
2022-02-15T18:56
россия
хмеймим
сирия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
война в сирии
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. На командном пункте авиабазы генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению", - сказали в ведомстве.Затем министр проверил объекты инфраструктуры авиабазы и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии.
https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html
россия
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россия, хмеймим, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:38 15.02.2022 (обновлено: 18:56 15.02.2022)
 
Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме

Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. На командном пункте авиабазы генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению", - сказали в ведомстве.
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Затем министр проверил объекты инфраструктуры авиабазы и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии.
 
Война в СирииРоссияХмеймимСирияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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