https://ria.ru/20220215/shoygu-1772979556.html

Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме

Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме - РИА Новости, 15.02.2022

Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:38

2022-02-15T18:38

2022-02-15T18:56

россия

хмеймим

сирия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

война в сирии

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. На командном пункте авиабазы генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению", - сказали в ведомстве.Затем министр проверил объекты инфраструктуры авиабазы и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии.

https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html

россия

хмеймим

сирия

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россия, хмеймим, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)