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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220215/shkola-1772966747.html
Самую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове
Самую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове - РИА Новости, 15.02.2022
Самую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове
Самую большую в Подмосковье школу возведут в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово, 1 сентября 2023 года она примет первых учеников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:51
2022-02-15T17:52
новости подмосковья
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общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самую большую в Подмосковье школу возведут в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово, 1 сентября 2023 года она примет первых учеников, сообщает пресс-служба облправительства.В 4-этажном здании, кроме учебных классов, предусмотрены помещения для групп "продленки", два спортивных, а также актовый залы, лаборантские, мастерские. Здесь будет построен стадион с футбольным полем, спортивные площадки, зоны для игр, отдыха.В ЖК "Гусарская баллада" 29 многоквартирных домов, около 20 тысяч жильцов. Вместе со строящимся детским садом, школа образует многофункциональный образовательный кластер в этом жилом квартале.Школа в Одинцове – одна из 25, которые в августе прошлого года одновременно заложили в 17 муниципалитетах области, отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье), общество
17:51 15.02.2022 (обновлено: 17:52 15.02.2022)
 

Самую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСамую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове
Самую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Самую большую в Подмосковье школу построят в Одинцове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самую большую в Подмосковье школу возведут в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово, 1 сентября 2023 года она примет первых учеников, сообщает пресс-служба облправительства.
В 4-этажном здании, кроме учебных классов, предусмотрены помещения для групп "продленки", два спортивных, а также актовый залы, лаборантские, мастерские. Здесь будет построен стадион с футбольным полем, спортивные площадки, зоны для игр, отдыха.
В ЖК "Гусарская баллада" 29 многоквартирных домов, около 20 тысяч жильцов. Вместе со строящимся детским садом, школа образует многофункциональный образовательный кластер в этом жилом квартале.
"В этой школе будут учиться не менее 2,2 тысячи ребят. Ее очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учебу в другие места. Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяца, как раньше, а за 18. Здесь рядом будет и детский сад на 400 мест - с января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него", - привели в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Школа в Одинцове – одна из 25, которые в августе прошлого года одновременно заложили в 17 муниципалитетах области, отмечается в сообщении.
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24 января, 20:15Новости Подмосковья
Подмосковье потратит более 8,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов
 
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