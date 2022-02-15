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Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов
Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 15.02.2022
Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов
Президент Сербии Александр Вучич назначил досрочные выборы в (Скупщину) парламент страны на 3 апреля, передает национальное телевидение. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:36
2022-02-15T20:36
в мире
александр вучич
ана брнабич
ивица дачич
белград (город)
сербия
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назначил досрочные выборы в (Скупщину) парламент страны на 3 апреля, передает национальное телевидение.Правительство Сербии в понедельник одобрило инициативу о роспуске Скупщины для проведения волеизъявления, намеченного на 3 апреля."Призываю граждан принять участие в выборах, чтобы страна показала свои демократические возможности", - заявил Вучич в эфире нацтв после подписания указа.Спикер парламента Сербии Ивица Дачич во вторник назначил проведение выборов депутатов представительных органов Белграда и ряда муниципалитетов на 3 апреля. Дачич после подписания решения уточнил, что в начале марта как спикер парламента он за 90 дней до истечения президентского мандата назначит выборы главы государства также на 3 апреля.По результатам выборов в скупщину в июне 2020 года Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании.Депутаты скупщины 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП.
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в мире, александр вучич, ана брнабич, ивица дачич, белград (город), сербия, сербская прогрессивная партия (спп)
20:36 15.02.2022
 
Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов

Президент Сербии Вучич назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назначил досрочные выборы в (Скупщину) парламент страны на 3 апреля, передает национальное телевидение.
Правительство Сербии в понедельник одобрило инициативу о роспуске Скупщины для проведения волеизъявления, намеченного на 3 апреля.
"Призываю граждан принять участие в выборах, чтобы страна показала свои демократические возможности", - заявил Вучич в эфире нацтв после подписания указа.
Спикер парламента Сербии Ивица Дачич во вторник назначил проведение выборов депутатов представительных органов Белграда и ряда муниципалитетов на 3 апреля. Дачич после подписания решения уточнил, что в начале марта как спикер парламента он за 90 дней до истечения президентского мандата назначит выборы главы государства также на 3 апреля.
По результатам выборов в скупщину в июне 2020 года Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании.
Депутаты скупщины 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 13:14
В Белграде заявили о подготовке договора о свободной торговле с Киевом
 
В миреАлександр ВучичАна БрнабичИвица ДачичБелград (город)СербияСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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