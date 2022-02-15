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Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов

Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 15.02.2022

Президент Сербии назначил дату досрочных парламентских выборов

Президент Сербии Александр Вучич назначил досрочные выборы в (Скупщину) парламент страны на 3 апреля, передает национальное телевидение. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:36

2022-02-15T20:36

2022-02-15T20:36

в мире

александр вучич

ана брнабич

ивица дачич

белград (город)

сербия

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назначил досрочные выборы в (Скупщину) парламент страны на 3 апреля, передает национальное телевидение.Правительство Сербии в понедельник одобрило инициативу о роспуске Скупщины для проведения волеизъявления, намеченного на 3 апреля."Призываю граждан принять участие в выборах, чтобы страна показала свои демократические возможности", - заявил Вучич в эфире нацтв после подписания указа.Спикер парламента Сербии Ивица Дачич во вторник назначил проведение выборов депутатов представительных органов Белграда и ряда муниципалитетов на 3 апреля. Дачич после подписания решения уточнил, что в начале марта как спикер парламента он за 90 дней до истечения президентского мандата назначит выборы главы государства также на 3 апреля.По результатам выборов в скупщину в июне 2020 года Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании.Депутаты скупщины 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП.

https://ria.ru/20220202/torgovlya-1770657645.html

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в мире, александр вучич, ана брнабич, ивица дачич, белград (город), сербия, сербская прогрессивная партия (спп)