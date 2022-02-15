https://ria.ru/20220215/sberbank-1772907580.html

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции - РИА Новости, 15.02.2022

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, его возглавит Лев Хасис, который с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, сообщила кредитная организация. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:15

2022-02-15T14:15

2022-02-15T15:28

лев хасис

экономика

кирилл царев

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

сбер

россия

герман греф

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, его возглавит Лев Хасис, который с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, сообщила кредитная организация."Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя Председателя Правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в Правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 года, после чего Лев продолжит сотрудничество со "Сбером" в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого "Сбером" холдинга электронной коммерции", - сказано в сообщении.Глава Сбербанка Герман Греф позже пояснил журналистам, что в холдинг войдут все активы Сбербанка в сфере электронной коммерции. "Это будет уже как единая компания, бренд сейчас мы окончательно обсуждаем, так же, как и схему реорганизации... Этот план будет реализовываться в ближайшие месяцы", - сказал он.В холдинг электронной коммерции планируется объединить инвестиции в "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистику", "Сбер ЕАптеку" и "СММ Ретейл", а также долю в совместном предприятии c VK — О2О-холдинг.Одновременно Сбербанк принял решение внести изменения в организационную структуру, в результате чего будут выделены экосистема для клиентов-юрлиц (В2В-бизнес) и экосистема для клиентов-физлиц (В2С-бизнес). Курировать экосистему для физических лиц будет Кирилл Царев, который при одобрении ЦБ будет повышен до первого заместителя председателя правления Сбербанка, также с 16 февраля он будет курировать блок "Управление благосостоянием".Наблюдательный совет Сбербанка также в случае положительного решения ЦБ назначит на должность зампреда правления Александру Бурико, старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы".Курировать развитие экосистемы В2В будет первый зампред правления Александр Ведяхин, он также будет курировать блок "Сеть продаж". С 1 июня 2022 года к нему дополнительно перейдут обязанности по курированию блока "Международный бизнес" и функция горизонтальной координации всех дочерних компаний банка, специализирующихся на сервисах для клиентов — юридических лиц.

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лев хасис, экономика, кирилл царев, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, сбер, россия, герман греф