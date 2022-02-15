https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772819821.html

В Италии объяснили, почему сложно вводить санкции против России

В Италии объяснили, почему сложно вводить санкции против России - РИА Новости, 15.02.2022

В Италии объяснили, почему сложно вводить санкции против России

В условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против РФ, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T03:10

2022-02-15T03:10

2022-02-15T03:10

владимир путин

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италия

в мире

природный газ

рим

фраттини франко

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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. В условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против РФ, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.По словам Фраттини, если бы президент РФ Владимир Путин в нынешней ситуации помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей ЕС, "этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа". При этом сам собеседник агентства заметил, что российский лидер "частично даже дал" такие гарантии."Хорошо было бы президенту России сказать: "Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны". То есть не делая различий между друзьями и не друзьями. Это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в Европе", — сказал глава Госсовета."Надеюсь, что это дело решится посредством полного возобновления поставок газа не только в Италию, но и в другие европейские страны", — отметил Фраттини.Путин 26 января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.

https://ria.ru/20220214/gaz-1772810142.html

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владимир путин, россия, италия, в мире, природный газ, рим, фраттини франко