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В ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V"
В ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V" - РИА Новости, 15.02.2022
В ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V"
Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" идет хорошо, заявила во вторник на брифинге... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:05
2022-02-15T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
воз
российский фонд прямых инвестиций
мелита вуйнович
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ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости. Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" идет хорошо, заявила во вторник на брифинге представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Процесс идет по дорожной карте, это договоренности между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения. Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать: пока все идет хорошо", - заявила Вуйнович.Она также сообщила, что обновленный план для участков по производству фармацевтической субстанции или лекарственного препарата был представлен российской стороной 17 декабря 2021 года и в настоящее время тоже находится на рассмотрении в рамках подготовки к проверкам всех производственных площадок."Инспекции (представителей ВОЗ) на местах запланированы после этого процесса, и пока процесс продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными. Это нормальная практика", - сказала представитель ВОЗ."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", воз, российский фонд прямых инвестиций, мелита вуйнович
11:05 15.02.2022 (обновлено: 11:11 15.02.2022)
 
В ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V"

Представитель ВОЗ Вуйнович: процесс регистрации "Спутника V" идет согласно дорожной карте

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости. Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" идет хорошо, заявила во вторник на брифинге представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Процесс идет по дорожной карте, это договоренности между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения. Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать: пока все идет хорошо", - заявила Вуйнович.
Она также сообщила, что обновленный план для участков по производству фармацевтической субстанции или лекарственного препарата был представлен российской стороной 17 декабря 2021 года и в настоящее время тоже находится на рассмотрении в рамках подготовки к проверкам всех производственных площадок.
"Инспекции (представителей ВОЗ) на местах запланированы после этого процесса, и пока процесс продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными. Это нормальная практика", - сказала представитель ВОЗ.
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"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"ВОЗРоссийский фонд прямых инвестицийМелита Вуйнович
 
 
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