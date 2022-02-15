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Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году
Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году - РИА Новости, 15.02.2022
Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году
Эксперты узнали, что больше всего ждут российские туристы от предстоящих в этом году путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:05
2022-02-15T18:05
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты узнали, что больше всего ждут российские туристы от предстоящих в этом году путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Около половины респондентов (46 процентов) мечтают отправиться туда, где больше солнца. А каждый третий хочет расслабиться и полностью забыть о работе на все время поездки.Также в топ-3 самых распространенных вошло желание "окунуться в новую культуру и получить яркие впечатления". Этот вариант выбрали 20 процентов российских путешественников.Меньшинство — всего шесть процентов — сообщили, что хотят в отпуске полюбоваться природой.
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Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году
Tvil.ru: эксперты назвали главные ожидания россиян от предстоящих путешествий