https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772850626.html

Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году

Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году - РИА Новости, 15.02.2022

Эксперты узнали, зачем россияне будут путешествовать в этом году

Эксперты узнали, что больше всего ждут российские туристы от предстоящих в этом году путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:05

2022-02-15T18:05

2022-02-15T18:05

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты узнали, что больше всего ждут российские туристы от предстоящих в этом году путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Около половины респондентов (46 процентов) мечтают отправиться туда, где больше солнца. А каждый третий хочет расслабиться и полностью забыть о работе на все время поездки.Также в топ-3 самых распространенных вошло желание "окунуться в новую культуру и получить яркие впечатления". Этот вариант выбрали 20 процентов российских путешественников.Меньшинство — всего шесть процентов — сообщили, что хотят в отпуске полюбоваться природой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/tury-1772742326.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, куда поехать, отдых, путешествия, туризм, туристы, природа