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Названо число туристов, которые ждут, когда ВОЗ одобрит "Спутник V"

Названо число туристов, которые ждут, когда ВОЗ одобрит "Спутник V" - РИА Новости, 15.02.2022

Названо число туристов, которые ждут, когда ВОЗ одобрит "Спутник V"

Около четверти (24 процента) россиян ждут, когда ВОЗ одобрит "Спутник V", чтобы путешествовать за границу, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:09

2022-02-15T15:09

2022-02-15T15:09

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Около четверти (24 процента) россиян ждут, когда ВОЗ одобрит "Спутник V", чтобы путешествовать за границу, сообщает АТОР.Признание российской вакцины позволит нашим соотечественникам в более комфортных условиях, без карантина и дополнительных тестов ездить в Европу и другие страны, говорится в результатах опроса 1800 пользователей на сайте ассоциации.Однако большинство респондентов заявили, что не планируют вакцинироваться ни в России, ни за рубежом — таких 42 процента. При этом 22 процента туристов указали, что готовы рассмотреть варианты иммунизации за границей. Более половины из них (то есть 14 процентов от общего числа опрошенных) хотели бы отправиться за однодозовой вакциной в Грецию, Хорватию и Болгарию. Остальные обозначили желание поехать за двухкомпонентной прививкой в Турцию или за двумя уколами — в Сербию, Армению и другие страны (таких по 4 процента соответственно).Кроме того, девять процентов опрошенных сообщили, что не хотят получать зарубежную прививку. А доля тех, кто уже вакцинировался за границей, составила всего три процента.

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новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, хорватия, армения, россия, болгария, греция, турция, сербия, ассоциация туроператоров россии (атор)