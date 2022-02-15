https://ria.ru/20220215/provokatsiya-1772825849.html

США могут готовить провокацию на Украине, считает Полянский

США могут готовить провокацию на Украине, считает Полянский - РИА Новости, 15.02.2022

США могут готовить провокацию на Украине, считает Полянский

США или их союзники могут готовить провокацию на Украине, заявил в интервью порталу Grayzone первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:56

2022-02-15T06:56

2022-02-15T09:15

джо байден

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США или их союзники могут готовить провокацию на Украине, заявил в интервью порталу Grayzone первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Так он ответил на вопрос журналистов о возможных целях Вашингтона, нагнетающего истерию вокруг "российского вторжения"."Я полагаю, что это отвлекающая операция для того, чтобы попытаться свести наши более важные озабоченности к некоторым незначительным проблемам, относящимся к Украине. Они могут не казаться незначительными, но в плане глобальных вопросов безопасности моей страны они определенно незначительны. <...> Другое предположение может быть потенциально очень опасным: возможно, США или их союзники действительно задумали какую-то провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения", — подчеркнул Полянский.Дипломат отметил, что речь может идти не только об украинской армии, но и о националистах и добровольцах крайне правых взглядов, которые "не отчитываются перед Киевом и имеют своих собственных командиров и линию поведения". По словам зампостпреда, контролировать их сложно даже украинскому правительству.Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО якобы назвал датой "вторжения" России на Украину среду, 16 февраля, однако европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать". МИД России не раз опровергал такие заявления.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772820000.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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