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В Липецкой области проведут проверку техсостояния автобусов
В Липецкой области проведут проверку техсостояния автобусов - РИА Новости, 15.02.2022
В Липецкой области проведут проверку техсостояния автобусов
Массовые проверки технического состояния пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах, пройдут в Липецкой... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:54
2022-02-15T11:54
2022-02-15T11:54
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Массовые проверки технического состояния пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах, пройдут в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проверки проведут в том числе с использованием измерительных приборов, позволяющих контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути, а также параметры света фар.Артамонов отметил, что помимо технического состояния транспорта внимание будет уделено наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов будет фиксироваться с помощью фотосъемки. К нарушителям предпримут меры административного воздействия."Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 15 фев - РИА Новости
. Массовые проверки технического состояния пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах, пройдут в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, проверки проведут в том числе с использованием измерительных приборов, позволяющих контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути, а также параметры света фар.
Артамонов отметил, что помимо технического состояния транспорта внимание будет уделено наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов будет фиксироваться с помощью фотосъемки. К нарушителям предпримут меры административного воздействия.
"Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", – сказал Артамонов.