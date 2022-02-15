https://ria.ru/20220215/proverka-1772869573.html

В Липецкой области проведут проверку техсостояния автобусов

В Липецкой области проведут проверку техсостояния автобусов - РИА Новости, 15.02.2022

В Липецкой области проведут проверку техсостояния автобусов

Массовые проверки технического состояния пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах, пройдут в Липецкой... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:54

2022-02-15T11:54

2022-02-15T11:54

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Массовые проверки технического состояния пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах, пройдут в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проверки проведут в том числе с использованием измерительных приборов, позволяющих контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути, а также параметры света фар.Артамонов отметил, что помимо технического состояния транспорта внимание будет уделено наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов будет фиксироваться с помощью фотосъемки. К нарушителям предпримут меры административного воздействия."Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220124/remont-1769291475.html

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игорь артамонов