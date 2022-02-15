https://ria.ru/20220215/prodazhi-1772925447.html
Китай в 2022 году удвоит продажи авто на новых источниках энергии
Китай в 2022 году удвоит продажи авто на новых источниках энергии - РИА Новости, 15.02.2022
Китай в 2022 году удвоит продажи авто на новых источниках энергии
Китай в 2022 году практически удвоит продажи автомобилей на новых источниках энергии. С таким прогнозом выступила консалтинговая компания Sinolink Securities. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:29
2022-02-15T15:29
2022-02-15T15:28
россия-китай: главное
китай
экономика
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763432400_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_58ed22a87b7acd9fe61cfd885b66368b.jpg
МОСКВА, 15 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2022 году практически удвоит продажи автомобилей на новых источниках энергии. С таким прогнозом выступила консалтинговая компания Sinolink Securities.В минувшем году продажи автомобилей на новых источниках энергии (включая гибридные) в КНР подскочили на 181% и достигли 3,52 миллиона единиц. За 2021 год объем сбыта превысил совокупный показатель предыдущих трех лет. К началу 2022 года по дорогам Китая колесят уже 7,84 миллиона "зеленых авто". Сейчас на автомобили на новых источниках энергии приходится около 15,7% автомобильного рынка КНР, а к концу 2022 года этот показатель способен увеличиться до 30%, считают наблюдатели.Наиболее популярны среди китайских потребителей электромобили – на них приходится около 80% продаж всех авто на новых источниках энергии. На втором месте – гибриды с 18,2% продаж. Затем идет водородный транспорт, которому предрекают светлое будущее, но в долгосрочной перспективе (спустя 10 лет).Экономисты отмечают, что нынешний год станет переходным для китайской индустрии авто на новых источниках энергии, ведь с 2023 года государство полностью отменит субсидирование производства таких автомобилей. В 2022 году объем субсидий сокращен на 30%, его максимальный объем составляет 12,6 юаней (1,978 долларов) за единицу. Для сравнения: еще в 2020 году максимальный объем субсидирования достигал 22 тысяч 500 юаней за автомобиль. Среди других вызовов названы рост цен на литий для аккумуляторов и дефицит микрочипов.
https://ria.ru/20220112/avtomobili-1767489366.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763432400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_871c5b0a15332278b20ff472b2f2a0ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, авто
МОСКВА, 15 фев - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китай в 2022 году практически удвоит продажи автомобилей на новых источниках энергии. С таким прогнозом выступила консалтинговая компания Sinolink Securities.
В минувшем году продажи автомобилей на новых источниках энергии (включая гибридные) в КНР подскочили на 181% и достигли 3,52 миллиона единиц. За 2021 год объем сбыта превысил совокупный показатель предыдущих трех лет. К началу 2022 года по дорогам Китая
колесят уже 7,84 миллиона "зеленых авто". Сейчас на автомобили на новых источниках энергии приходится около 15,7% автомобильного рынка КНР, а к концу 2022 года этот показатель способен увеличиться до 30%, считают наблюдатели.
Наиболее популярны среди китайских потребителей электромобили – на них приходится около 80% продаж всех авто на новых источниках энергии. На втором месте – гибриды с 18,2% продаж. Затем идет водородный транспорт, которому предрекают светлое будущее, но в долгосрочной перспективе (спустя 10 лет).
Экономисты отмечают, что нынешний год станет переходным для китайской индустрии авто на новых источниках энергии, ведь с 2023 года государство полностью отменит субсидирование производства таких автомобилей. В 2022 году объем субсидий сокращен на 30%, его максимальный объем составляет 12,6 юаней (1,978 долларов) за единицу. Для сравнения: еще в 2020 году максимальный объем субсидирования достигал 22 тысяч 500 юаней за автомобиль. Среди других вызовов названы рост цен на литий для аккумуляторов и дефицит микрочипов.