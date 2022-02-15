Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
Госдума направит президент Путину обращение о признании независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Принятое депутатами постановление об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР незамедлительно направят главе государства, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Володин добавил, что украинские власти не соблюдают Минские соглашения, поэтому российские граждане в Донбассе нуждаются в помощи и поддержке.
По словам спикера Госдумы, признание Донецкой и Луганской народных республик станет гарантией обеспечения безопасности проживающих там людей и их защиты от внешних угроз.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.