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Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно - РИА Новости, 15.02.2022
Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
Принятое депутатами постановление об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР незамедлительно... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:29
2022-02-15T14:29
политика
россия
днр
лнр
восточная европа
госдума рф
нато
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Принятое депутатами постановление об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР незамедлительно направят главе государства, заявил спикер палаты Вячеслав Володин."Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно", — написал он в своем Telegram-канале.Володин добавил, что украинские власти не соблюдают Минские соглашения, поэтому российские граждане в Донбассе нуждаются в помощи и поддержке.По словам спикера Госдумы, признание Донецкой и Луганской народных республик станет гарантией обеспечения безопасности проживающих там людей и их защиты от внешних угроз.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
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политика, россия, днр, лнр, восточная европа, госдума рф, нато, владимир путин, вячеслав володин
14:29 15.02.2022
 
Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно

Госдума направит президент Путину обращение о признании независимости ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Принятое депутатами постановление об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР незамедлительно направят главе государства, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно", — написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что украинские власти не соблюдают Минские соглашения, поэтому российские граждане в Донбассе нуждаются в помощи и поддержке.
По словам спикера Госдумы, признание Донецкой и Луганской народных республик станет гарантией обеспечения безопасности проживающих там людей и их защиты от внешних угроз.
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В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
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ПолитикаРоссияДНРЛНРВосточная ЕвропаГосдума РФНАТОВладимир ПутинВячеслав Володин
 
 
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