Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220215/posadka-1772888833.html
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске - РИА Новости, 15.02.2022
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске
Самолет Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Минске, сообщили... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:06
2022-02-15T13:58
происшествия
s7 airlines
аликанте
минск
россия
белоруссия
испания
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_0:286:2844:1887_1920x0_80_0_0_99a2f515fbbdc42f2bed0bcd9094d1f8.jpg
МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Самолет Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе национального аэропорта Минска."Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы национального аэропорта Минска.В аэропорту отметили, что в 12.55 борт вылетел из Минска и продолжил путь в Аликанте. В авиакомпании РИА Новости подтвердили эту информацию."Во время выполнения рейса Москва-Аликанте экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Минска по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров. После того как пассажира передали врачам, борт продолжил полет по маршруту", - отметила представитель S7.
https://ria.ru/20210615/posadka-1737034459.html
аликанте
минск
россия
белоруссия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8c776b77fefcafd0c07735661420ef9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, s7 airlines, аликанте, минск, россия, белоруссия, испания, новости - туризм
13:06 15.02.2022 (обновлено: 13:58 15.02.2022)
 
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске

Самолет, летевший из Москвы в Испанию, сел в Минске из-за пассажира, которому стало плохо

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Национальный аэропорт "Минск"
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Самолет Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе национального аэропорта Минска.
"Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы национального аэропорта Минска.
В аэропорту отметили, что в 12.55 борт вылетел из Минска и продолжил путь в Аликанте. В авиакомпании РИА Новости подтвердили эту информацию.
"Во время выполнения рейса Москва-Аликанте экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Минска по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров. После того как пассажира передали врачам, борт продолжил полет по маршруту", - отметила представитель S7.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня 2021, 10:37
Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани
 
ТуризмПроисшествияS7 AirlinesАликантеМинскРоссияБелоруссияИспанияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала