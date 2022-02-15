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Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске - РИА Новости, 15.02.2022
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске
Самолет Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Минске, сообщили... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:06
2022-02-15T13:06
2022-02-15T13:58
происшествия
s7 airlines
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минск
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МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Самолет Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе национального аэропорта Минска."Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы национального аэропорта Минска.В аэропорту отметили, что в 12.55 борт вылетел из Минска и продолжил путь в Аликанте. В авиакомпании РИА Новости подтвердили эту информацию."Во время выполнения рейса Москва-Аликанте экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Минска по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров. После того как пассажира передали врачам, борт продолжил полет по маршруту", - отметила представитель S7.
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происшествия, s7 airlines, аликанте, минск, россия, белоруссия, испания, новости - туризм
13:06 15.02.2022 (обновлено: 13:58 15.02.2022)
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, вынужденно сел в Минске
Самолет, летевший из Москвы в Испанию, сел в Минске из-за пассажира, которому стало плохо