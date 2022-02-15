https://ria.ru/20220215/politika-1772930645.html

Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву

Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву - РИА Новости, 15.02.2022

Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями после визита Шольца в Москву, заявил официальный представитель французского... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:47

2022-02-15T15:47

2022-02-15T15:47

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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олаф шольц

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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями после визита Шольца в Москву, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.Канцлер Германии во вторник прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным."Шольц сегодня приехал в Москву, он проводит переговоры с Владимиром Путиным. Очевидно, он обменяется мнениями с президентом Республики (Эммануэлем Макроном - ред.), поскольку все это происходит в тесной координации - так же, как это было, когда президент Республики ездил в Россию на прошлой неделе", - сказал Атталь на брифинге во вторник.По его словам, переговоры запланированы в ближайшие часы на разных уровнях.Макрон приезжал в Москву 7 февраля на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, переговоры лидеров длились более пяти часов, 8 февраля французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где провел переговоры с канцлеров ФРГ и президентом Польши.

https://ria.ru/20220212/peregovory-1772516887.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/peregovory-1772924472.html

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