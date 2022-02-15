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Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву
Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву - РИА Новости, 15.02.2022
Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями после визита Шольца в Москву, заявил официальный представитель французского... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:47
2022-02-15T15:47
в мире
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
москва
киев
россия
олаф шольц
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями после визита Шольца в Москву, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.Канцлер Германии во вторник прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным."Шольц сегодня приехал в Москву, он проводит переговоры с Владимиром Путиным. Очевидно, он обменяется мнениями с президентом Республики (Эммануэлем Макроном - ред.), поскольку все это происходит в тесной координации - так же, как это было, когда президент Республики ездил в Россию на прошлой неделе", - сказал Атталь на брифинге во вторник.По его словам, переговоры запланированы в ближайшие часы на разных уровнях.Макрон приезжал в Москву 7 февраля на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, переговоры лидеров длились более пяти часов, 8 февраля французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где провел переговоры с канцлеров ФРГ и президентом Польши.
https://ria.ru/20220212/peregovory-1772516887.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, москва, киев, россия, олаф шольц
15:47 15.02.2022
 
Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву

Глава Франции Макрон и Шольц обменяются мнениями после визита канцлера Германии в Москву

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменяются мнениями после визита Шольца в Москву, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.
Канцлер Германии во вторник прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 22:37
Макрон провел переговоры с Шольцем
"Шольц сегодня приехал в Москву, он проводит переговоры с Владимиром Путиным. Очевидно, он обменяется мнениями с президентом Республики (Эммануэлем Макроном - ред.), поскольку все это происходит в тесной координации - так же, как это было, когда президент Республики ездил в Россию на прошлой неделе", - сказал Атталь на брифинге во вторник.
По его словам, переговоры запланированы в ближайшие часы на разных уровнях.
Макрон приезжал в Москву 7 февраля на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, переговоры лидеров длились более пяти часов, 8 февраля французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где провел переговоры с канцлеров ФРГ и президентом Польши.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:26В мире
В Москве проходят переговоры Путина и Шольца
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронМоскваКиевРоссияОлаф Шольц
 
 
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