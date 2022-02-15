https://ria.ru/20220215/pogoda-1772916141.html

Вторник стал в Москве самым теплым днем зимы

Вторник стал в Москве самым теплым днем зимы - РИА Новости, 15.02.2022

Вторник стал в Москве самым теплым днем зимы

Температура воздуха в Москве к 14 часам во вторник поднялась до плюс 3 градусов, сделав его самым тёплым днём этой зимы на данный момент, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:51

2022-02-15T14:51

2022-02-15T15:18

общество

москва

погода

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Температура воздуха в Москве к 14 часам во вторник поднялась до плюс 3 градусов, сделав его самым тёплым днём этой зимы на данный момент, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день в Москве стал самым тёплым днём с начала зимы. В 14 часов дня столбики термометров на главной метеостанции города - на метеостанции ВДНХ - поднялись до отметки плюс 3 градуса ровно. До этого самым тёплым днём было 11 февраля, тогда было 2,4 градуса", - сообщил Леус.Он также отметил, что абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха для 15 февраля в Москве был установлен в 1952 году - плюс 3,8 градуса.

https://ria.ru/20220213/pogoda-1772570826.html

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общество, москва, погода, михаил леус, центр "фобос"