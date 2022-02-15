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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 15.02.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:11
2022-02-15T08:11
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве будет определять антициклон. Переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.
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московская область (подмосковье), москва, погода
08:11 15.02.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается до плюс трех градусов тепла

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина идет по Покровскому бульвару в Москве
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в Москве будет определять антициклон. Переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 22:50
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