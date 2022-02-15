https://ria.ru/20220215/pogoda-1772830383.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 15.02.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:11

2022-02-15T08:11

2022-02-15T08:11

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве будет определять антициклон. Переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.

https://ria.ru/20220212/vesna-1772518065.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, погода