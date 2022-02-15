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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220215/podmoskove-1772861261.html
В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки
В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.02.2022
В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 4262, следует из опубликованных во вторник данных на сайте... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:23
2022-02-15T11:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 4262, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались 32 человека. Госпитализировали 625 человек. Днем ранее было выявлено 6398 случаев коронавируса.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
11:23 15.02.2022 (обновлено: 11:24 15.02.2022)
 
В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки

В Подмосковье выявили 4262 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 4262, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались 32 человека. Госпитализировали 625 человек. Днем ранее было выявлено 6398 случаев коронавируса.
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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