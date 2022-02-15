https://ria.ru/20220215/podmoskove-1772861261.html

В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки

В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.02.2022

В Подмосковье госпитализировали 625 человек с COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 4262, следует из опубликованных во вторник данных на сайте... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:23

2022-02-15T11:23

2022-02-15T11:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 4262, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались 32 человека. Госпитализировали 625 человек. Днем ранее было выявлено 6398 случаев коронавируса.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)