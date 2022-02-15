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Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки
Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки - РИА Новости, 15.02.2022
Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" РФ к авторам этой страшилки за океаном, которые говорят про войну, как... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:05
2022-02-15T13:29
в мире
москва
россия
киев
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" РФ к авторам этой страшилки за океаном, которые говорят про войну, как мантру читают."И все эти страшилки (про начало войны), это обращайтесь к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном, которые, как мантру, произносят заклинания, чтобы как можно скорее началась война", - сказал Песков во вторник журналистам.Ранее американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщило о "вторжении" РФ на Украину, сообщило со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html
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в мире, москва, россия, киев, нато, дмитрий песков
13:05 15.02.2022 (обновлено: 13:29 15.02.2022)
 
Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки

В Кремле переадресовали вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки за океаном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" РФ к авторам этой страшилки за океаном, которые говорят про войну, как мантру читают.
"И все эти страшилки (про начало войны), это обращайтесь к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном, которые, как мантру, произносят заклинания, чтобы как можно скорее началась война", - сказал Песков во вторник журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 13:02
В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"
Ранее американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщило о "вторжении" РФ на Украину, сообщило со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Кремль - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 13:08
Песков назвал заявления о "нападении" России маниакальным безумием
 
В миреМоскваРоссияКиевНАТОДмитрий Песков
 
 
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