https://ria.ru/20220215/peskov-1772888594.html

Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки

Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки - РИА Новости, 15.02.2022

Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" России авторам страшилки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" РФ к авторам этой страшилки за океаном, которые говорят про войну, как... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:05

2022-02-15T13:05

2022-02-15T13:29

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об угрозе "нападения" РФ к авторам этой страшилки за океаном, которые говорят про войну, как мантру читают."И все эти страшилки (про начало войны), это обращайтесь к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном, которые, как мантру, произносят заклинания, чтобы как можно скорее началась война", - сказал Песков во вторник журналистам.Ранее американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщило о "вторжении" РФ на Украину, сообщило со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html

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в мире, москва, россия, киев, нато, дмитрий песков