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В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией - РИА Новости, 15.02.2022
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией
Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:37
2022-02-15T10:22
в мире
италия
фраттини франко
россия
нато
калининград
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и Россией."Я считаю, что это зависит от политической воли обеих сторон. Думаю, что у американского президента есть желание взять на себя обязательства, потому что у него есть внутриполитические проблемы и проблемы с Китаем. Зачем ему держать открытый фронт еще и с Россией, которая могла бы оказать помощь на Ближнем Востоке и в Средиземноморье? Я слышал весьма позитивные заявления со стороны президента РФ Владимира Путина, и теперь необходимо, чтобы дипломатия от этих заявлений довела дело до настоящей "перезагрузки", - отметил известный европейский политик.Фраттини напомнил, что и ранее в отношениях между Россией и Западом бывали сложные периоды, но тем не менее удавалось находить решения проблем."Когда мы создали группу Россия-НАТО, которая впоследствии стала постоянным советом, это были очень трудные времена в отношениях между Западом и Россией. Потому что тогда была предпринята первая попытка создать ракетные базы под Калининградом, в самом сердце Европы. И все же, несмотря на то что это был очень сложный момент, затем мы провели "перезагрузку" и устремились в обратную сторону, то есть к диалогу", - указал собеседник агентства.По словам Фраттини, попытка "перезагрузки" должна предполагать, что "обе стороны являются гарантами, что они действительно обязуются, чтобы не было ни инцидентов, ни провокаций"."Конечно, это требует некоторого времени, но я считаю, что после женевских встреч можно что-то сделать в этом направлении. Это было бы хорошо для безопасности всех", - подытожил глава госсовета Италии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, италия, фраттини франко, россия, нато, калининград
09:37 15.02.2022 (обновлено: 10:22 15.02.2022)
 
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией

Глава госсовета Италии Фраттини не исключил "перезагрузки" отношений Запада с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель государственного совета Италии Франко Фраттини
Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и Россией.
"Я считаю, что это зависит от политической воли обеих сторон. Думаю, что у американского президента есть желание взять на себя обязательства, потому что у него есть внутриполитические проблемы и проблемы с Китаем. Зачем ему держать открытый фронт еще и с Россией, которая могла бы оказать помощь на Ближнем Востоке и в Средиземноморье? Я слышал весьма позитивные заявления со стороны президента РФ Владимира Путина, и теперь необходимо, чтобы дипломатия от этих заявлений довела дело до настоящей "перезагрузки", - отметил известный европейский политик.
Фраттини напомнил, что и ранее в отношениях между Россией и Западом бывали сложные периоды, но тем не менее удавалось находить решения проблем.
"Когда мы создали группу Россия-НАТО, которая впоследствии стала постоянным советом, это были очень трудные времена в отношениях между Западом и Россией. Потому что тогда была предпринята первая попытка создать ракетные базы под Калининградом, в самом сердце Европы. И все же, несмотря на то что это был очень сложный момент, затем мы провели "перезагрузку" и устремились в обратную сторону, то есть к диалогу", - указал собеседник агентства.
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По словам Фраттини, попытка "перезагрузки" должна предполагать, что "обе стороны являются гарантами, что они действительно обязуются, чтобы не было ни инцидентов, ни провокаций".
"Конечно, это требует некоторого времени, но я считаю, что после женевских встреч можно что-то сделать в этом направлении. Это было бы хорошо для безопасности всех", - подытожил глава госсовета Италии.
Читайте полный текст интервью >>
 
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