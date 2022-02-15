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В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией

В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией - РИА Новости, 15.02.2022

В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией

Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:37

2022-02-15T09:37

2022-02-15T10:22

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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и Россией."Я считаю, что это зависит от политической воли обеих сторон. Думаю, что у американского президента есть желание взять на себя обязательства, потому что у него есть внутриполитические проблемы и проблемы с Китаем. Зачем ему держать открытый фронт еще и с Россией, которая могла бы оказать помощь на Ближнем Востоке и в Средиземноморье? Я слышал весьма позитивные заявления со стороны президента РФ Владимира Путина, и теперь необходимо, чтобы дипломатия от этих заявлений довела дело до настоящей "перезагрузки", - отметил известный европейский политик.Фраттини напомнил, что и ранее в отношениях между Россией и Западом бывали сложные периоды, но тем не менее удавалось находить решения проблем."Когда мы создали группу Россия-НАТО, которая впоследствии стала постоянным советом, это были очень трудные времена в отношениях между Западом и Россией. Потому что тогда была предпринята первая попытка создать ракетные базы под Калининградом, в самом сердце Европы. И все же, несмотря на то что это был очень сложный момент, затем мы провели "перезагрузку" и устремились в обратную сторону, то есть к диалогу", - указал собеседник агентства.По словам Фраттини, попытка "перезагрузки" должна предполагать, что "обе стороны являются гарантами, что они действительно обязуются, чтобы не было ни инцидентов, ни провокаций"."Конечно, это требует некоторого времени, но я считаю, что после женевских встреч можно что-то сделать в этом направлении. Это было бы хорошо для безопасности всех", - подытожил глава госсовета Италии.Читайте полный текст интервью >>

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