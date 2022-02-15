https://ria.ru/20220215/perezagruzka-1772838961.html
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией - РИА Новости, 15.02.2022
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией
Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:37
2022-02-15T09:37
2022-02-15T10:22
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и Россией."Я считаю, что это зависит от политической воли обеих сторон. Думаю, что у американского президента есть желание взять на себя обязательства, потому что у него есть внутриполитические проблемы и проблемы с Китаем. Зачем ему держать открытый фронт еще и с Россией, которая могла бы оказать помощь на Ближнем Востоке и в Средиземноморье? Я слышал весьма позитивные заявления со стороны президента РФ Владимира Путина, и теперь необходимо, чтобы дипломатия от этих заявлений довела дело до настоящей "перезагрузки", - отметил известный европейский политик.Фраттини напомнил, что и ранее в отношениях между Россией и Западом бывали сложные периоды, но тем не менее удавалось находить решения проблем."Когда мы создали группу Россия-НАТО, которая впоследствии стала постоянным советом, это были очень трудные времена в отношениях между Западом и Россией. Потому что тогда была предпринята первая попытка создать ракетные базы под Калининградом, в самом сердце Европы. И все же, несмотря на то что это был очень сложный момент, затем мы провели "перезагрузку" и устремились в обратную сторону, то есть к диалогу", - указал собеседник агентства.По словам Фраттини, попытка "перезагрузки" должна предполагать, что "обе стороны являются гарантами, что они действительно обязуются, чтобы не было ни инцидентов, ни провокаций"."Конечно, это требует некоторого времени, но я считаю, что после женевских встреч можно что-то сделать в этом направлении. Это было бы хорошо для безопасности всех", - подытожил глава госсовета Италии.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, италия, фраттини франко, россия, нато, калининград
09:37 15.02.2022 (обновлено: 10:22 15.02.2022)
В Италии не исключили возможность "перезагрузки" отношений Запада с Россией
Глава госсовета Италии Фраттини не исключил "перезагрузки" отношений Запада с Россией
РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность "перезагрузки" отношений между Западом и Россией.
"Я считаю, что это зависит от политической воли обеих сторон. Думаю, что у американского президента есть желание взять на себя обязательства, потому что у него есть внутриполитические проблемы и проблемы с Китаем
. Зачем ему держать открытый фронт еще и с Россией
, которая могла бы оказать помощь на Ближнем Востоке
и в Средиземноморье
? Я слышал весьма позитивные заявления со стороны президента РФ Владимира Путина
, и теперь необходимо, чтобы дипломатия от этих заявлений довела дело до настоящей "перезагрузки", - отметил известный европейский политик.
Фраттини напомнил, что и ранее в отношениях между Россией и Западом бывали сложные периоды, но тем не менее удавалось находить решения проблем.
"Когда мы создали группу Россия-НАТО
, которая впоследствии стала постоянным советом, это были очень трудные времена в отношениях между Западом и Россией. Потому что тогда была предпринята первая попытка создать ракетные базы под Калининградом
, в самом сердце Европы
. И все же, несмотря на то что это был очень сложный момент, затем мы провели "перезагрузку" и устремились в обратную сторону, то есть к диалогу", - указал собеседник агентства.
По словам Фраттини, попытка "перезагрузки" должна предполагать, что "обе стороны являются гарантами, что они действительно обязуются, чтобы не было ни инцидентов, ни провокаций".
"Конечно, это требует некоторого времени, но я считаю, что после женевских встреч можно что-то сделать в этом направлении. Это было бы хорошо для безопасности всех", - подытожил глава госсовета Италии.