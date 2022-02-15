Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/peregovory-1772911117.html
В Кремле начались долгие переговоры Путина и Шольца
В Москве идут переговоры Путина и Шольца - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле начались долгие переговоры Путина и Шольца
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:30
2022-02-15T14:30
владимир путин
украина
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772880716_0:266:2810:1847_1920x0_80_0_0_25785efc1e5808abdb690bad18f8990e.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность.Владимир Путин во время беседы назвал Германию одним из приоритетных партнеров России и подчеркнул, что одним из самых важных направлений взаимодействия государств остается энергетика. Также российский лидер заявил, что значительная часть разговора будет посвящена обсуждению вопросов безопасности в Европе, а также событиям вокруг Украины.Немецкий лидер прибыл в Москву во вторник, 15 января. Встреча с российским президентом проходит на дистанции, за длинным столом, так как Шольц отказался от проведения российского ПЦР-теста. Вместо этого исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства.До встречи с Путиным Шольц успел возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.
https://ria.ru/20220215/sholts-1772908798.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772880716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b447c8f362845be8ee08c6e4cf14ecb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, москва, россия
14:30 15.02.2022
 
В Москве идут переговоры Путина и Шольца

В Кремле идут переговоры президента России Путина и канцлера ФРГ Шольца

© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность.
Владимир Путин во время беседы назвал Германию одним из приоритетных партнеров России и подчеркнул, что одним из самых важных направлений взаимодействия государств остается энергетика. Также российский лидер заявил, что значительная часть разговора будет посвящена обсуждению вопросов безопасности в Европе, а также событиям вокруг Украины.
Немецкий лидер прибыл в Москву во вторник, 15 января. Встреча с российским президентом проходит на дистанции, за длинным столом, так как Шольц отказался от проведения российского ПЦР-теста. Вместо этого исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства.
До встречи с Путиным Шольц успел возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:22
﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной
 
Владимир ПутинУкраинаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала