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В Кремле начались долгие переговоры Путина и Шольца
В Москве идут переговоры Путина и Шольца - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле начались долгие переговоры Путина и Шольца
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:30
2022-02-15T14:30
2022-02-15T14:30
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность.Владимир Путин во время беседы назвал Германию одним из приоритетных партнеров России и подчеркнул, что одним из самых важных направлений взаимодействия государств остается энергетика. Также российский лидер заявил, что значительная часть разговора будет посвящена обсуждению вопросов безопасности в Европе, а также событиям вокруг Украины.Немецкий лидер прибыл в Москву во вторник, 15 января. Встреча с российским президентом проходит на дистанции, за длинным столом, так как Шольц отказался от проведения российского ПЦР-теста. Вместо этого исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства.До встречи с Путиным Шольц успел возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.
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владимир путин, украина, москва, россия
В Москве идут переговоры Путина и Шольца
В Кремле идут переговоры президента России Путина и канцлера ФРГ Шольца