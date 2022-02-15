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В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца
В Кремле надеются, что переговоры лидеров России и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца будут конструктивными, деловыми и полезными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:05
2022-02-15T14:23
в мире
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
россия
германия
москва
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Кремле надеются, что переговоры лидеров России и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца будут конструктивными, деловыми и полезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер Германии Шольц во вторник прибыл в Москву.""Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. А переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление Шольца, который по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Германия будет "решительно на стороне Украины".Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут продолжительными, обсудят гарантии безопасности и беспрецедентную напряженность в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вполне можно спрогнозировать, что переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждений много: беспрецедентная напряженность в Европе, тема гарантий безопасности", - сказал он.Кроме того, также будут обсуждаться двусторонние отношения.
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в мире, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, россия, германия, москва
13:05 15.02.2022 (обновлено: 14:23 15.02.2022)
 
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца

Пресс-секретарь Песков надеется, что переговоры Путина и Шольца будут конструктивными

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Кремле надеются, что переговоры лидеров России и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца будут конструктивными, деловыми и полезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер Германии Шольц во вторник прибыл в Москву.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
""Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. А переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление Шольца, который по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Германия будет "решительно на стороне Украины".
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут продолжительными, обсудят гарантии безопасности и беспрецедентную напряженность в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вполне можно спрогнозировать, что переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждений много: беспрецедентная напряженность в Европе, тема гарантий безопасности", - сказал он.
Кроме того, также будут обсуждаться двусторонние отношения.
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В миреВладимир ПутинОлаф ШольцДмитрий ПесковРоссияГерманияМосква
 
 
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