https://ria.ru/20220215/peregovory-1772888368.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца - РИА Новости, 15.02.2022

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца

В Кремле надеются, что переговоры лидеров России и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца будут конструктивными, деловыми и полезными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:05

2022-02-15T13:05

2022-02-15T14:23

в мире

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

россия

германия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Кремле надеются, что переговоры лидеров России и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца будут конструктивными, деловыми и полезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер Германии Шольц во вторник прибыл в Москву.""Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. А переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горячим вопросам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление Шольца, который по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Германия будет "решительно на стороне Украины".Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут продолжительными, обсудят гарантии безопасности и беспрецедентную напряженность в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вполне можно спрогнозировать, что переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждений много: беспрецедентная напряженность в Европе, тема гарантий безопасности", - сказал он.Кроме того, также будут обсуждаться двусторонние отношения.

https://ria.ru/20220215/sholts-1772880582.html

https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, россия, германия, москва