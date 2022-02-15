https://ria.ru/20220215/peregovory-1772816827.html

Американцам прямо сказали, что на самом деле Путин собирается сделать с Украиной

Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 15.02.2022

Американцам прямо сказали, что на самом деле Путин собирается сделать с Украиной

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:21

2022-02-15T01:21

2022-02-15T08:45

в мире

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

восточная европа

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772653223_0:23:2000:1149_1920x0_80_0_0_3fd35db995aae7db40fd3e90af488c74.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN.Он напомнил, что Украина — это только часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

украина

россия

восточная европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, восточная европа, киев, нато