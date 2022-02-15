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Американцам прямо сказали, что на самом деле Путин собирается сделать с Украиной
Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 15.02.2022
Американцам прямо сказали, что на самом деле Путин собирается сделать с Украиной
Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T01:21
2022-02-15T08:45
в мире
дмитрий песков
владимир путин
украина
россия
восточная европа
киев
нато
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN.Он напомнил, что Украина — это только часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, восточная европа, киев, нато
01:21 15.02.2022 (обновлено: 08:45 15.02.2022)
 
Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил Песков

Песков заявил CNN о готовности Путина к переговорам по вопросам ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии... и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации", — заявил Песков.

Он напомнил, что Украина — это только часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаРоссияВосточная ЕвропаКиевНАТО
 
 
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