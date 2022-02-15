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Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам - РИА Новости, 15.02.2022
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
У работающих пенсионеров пенсия не индексируется, однако это ограничение можно обойти, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T01:15
2022-02-15T01:15
2022-02-15T09:09
общество
россия
андрей гиринский
пенсии
рудн
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. У работающих пенсионеров пенсия не индексируется, однако это ограничение можно обойти, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский."Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать", — рассуждает эксперт.Но, по словам Гиринского, это сложно осуществить на практике, если учесть, что пенсионеру не так-то просто, устроиться на работу официально, да еще и с большой зарплатой.Фиксированная часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируются с 2016 года.Ранее экономист перечислил некоторые льготы для пожилых. Так, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома. Их также освобождают от уплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, земельного налога и налога на имущество.
https://ria.ru/20220211/pensiya-1772177449.html
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общество, россия, андрей гиринский, пенсии, рудн
01:15 15.02.2022 (обновлено: 09:09 15.02.2022)
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
Экономист Гиринский предложил работающим пенсионерам повысить пенсию, временно уволившись