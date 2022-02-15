https://ria.ru/20220215/otvet-1772837028.html

В МИД назвали ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова анекдотичной

В МИД назвали ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова анекдотичной - РИА Новости, 15.02.2022

В МИД назвали ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова анекдотичной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала анекдотичной ситуацию, когда на запрос российского ведомства о позиции конкретных стран ответ... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:25

2022-02-15T09:25

2022-02-15T09:25

сергей лавров

владимир путин

россия

нато

обсе

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала анекдотичной ситуацию, когда на запрос российского ведомства о позиции конкретных стран ответ приходит не от них: страны окончательно утрачивают суверенитет.Глава МИД России Сергей Лавров направил письма странам-членам ОБСЕ с просьбой проинформировать, как конкретно правительство каждой страны намерено выполнять обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а также дать ответ на вопрос о том, как партнеры РФ понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что никто из его коллег-министров не ответил на это прямое послание."Ответы были даны не теми, кому писали письма: в современной обстановке бывает и такое. Пишешь одному - отвечает другой. Похоже на анекдот, но и такое случается", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live"."Писали в национальном качестве, каждому государству, министрам иностранных дел, а почему-то за них, за всех ответили (генсек НАТО Йенс) Столтенберг и (глава евродипломатии Жозеп) Боррель", - добавила она.

https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772649748.html

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сергей лавров, владимир путин, россия, нато, обсе, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова