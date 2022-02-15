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Двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории в Геленджике
Двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории в Геленджике - РИА Новости, 15.02.2022
Двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории в Геленджике
Двое рабочих погибли, еще один пострадал в результате отравления угарным газом при проведении работ в санатории "Солнечный берег" в Геленджике Краснодарского... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:52
2022-02-15T18:52
происшествия
краснодарский край
геленджик
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще один пострадал в результате отравления угарным газом при проведении работ в санатории "Солнечный берег" в Геленджике Краснодарского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человек, работающие в колодце на территории санатория "Солнечный берег", - сказал собеседник агентства.По его словам, двое из пострадавших погибли, третий госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, краснодарский край, геленджик
18:52 15.02.2022
 
Двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории в Геленджике

Двое рабочих погибли, один пострадал от отравления угарным газом в санатории в Геленджике

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРеанимобиль
Реанимобиль - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще один пострадал в результате отравления угарным газом при проведении работ в санатории "Солнечный берег" в Геленджике Краснодарского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человек, работающие в колодце на территории санатория "Солнечный берег", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двое из пострадавших погибли, третий госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияКраснодарский крайГеленджик
 
 
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