"Путин выставил нас идиотами". Британцы осознали — российского вторжения на Украину не будет

15:46 15.02.2022 (обновлено: 16:43 15.02.2022)
"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет
Британцы почувствовали себя идиотами из-за несостоявшегося "вторжения" России на Украину
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли западную пропаганду о "вторжении" России на Украину.
Как ранее сообщили в Министерстве обороны, часть российских войск вернется в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022". Обозреватель британской газеты Крис Плезанс отметил, что это происходит, несмотря на доклады Вашингтона о "неминуемом наступлении" Москвы на Украину.
"Он выставил нас полными идиотами", — написал Ben.
"Они уходят, потому что боятся "славной" Великобритании, вышедшей из Евросоюза", — сыронизировал другой пользователь.
"Возможно, русские все это время говорили правду, а американцы просто врали?" — задумался Vladel.
"В любом случае на день рождения (главы МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) Лиз Трасс я подарю ей чертов атлас", — пошутил Valentino61.
"Они показали, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон — шуты", — посетовал Ready fready.
"Бедная старая НАТО. Неужели она не получит долгожданной войны?" — задался вопросом Esme10.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.