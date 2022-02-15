https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

"Путин выставил нас идиотами". Британцы осознали — российского вторжения на Украину не будет

"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет - РИА Новости, 15.02.2022

"Путин выставил нас идиотами". Британцы осознали — российского вторжения на Украину не будет

Читатели Daily Mail высмеяли западную пропаганду о "вторжении" России на Украину. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:46

2022-02-15T15:46

2022-02-15T16:43

политика

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли западную пропаганду о "вторжении" России на Украину.Как ранее сообщили в Министерстве обороны, часть российских войск вернется в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022". Обозреватель британской газеты Крис Плезанс отметил, что это происходит, несмотря на доклады Вашингтона о "неминуемом наступлении" Москвы на Украину."Он выставил нас полными идиотами", — написал Ben."Они уходят, потому что боятся "славной" Великобритании, вышедшей из Евросоюза", — сыронизировал другой пользователь."В любом случае на день рождения (главы МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) Лиз Трасс я подарю ей чертов атлас", — пошутил Valentino61."Они показали, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон — шуты", — посетовал Ready fready."Бедная старая НАТО. Неужели она не получит долгожданной войны?" — задался вопросом Esme10.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772936354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/ucheniya-1772928247.html

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политика, сергей лавров, джо байден, борис джонсон, россия, евросоюз, нато, великобритания, украина