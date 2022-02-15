Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html
"Путин выставил нас идиотами". Британцы осознали — российского вторжения на Украину не будет
"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет - РИА Новости, 15.02.2022
"Путин выставил нас идиотами". Британцы осознали — российского вторжения на Украину не будет
Читатели Daily Mail высмеяли западную пропаганду о "вторжении" России на Украину. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:46
2022-02-15T16:43
политика
сергей лавров
джо байден
борис джонсон
россия
евросоюз
нато
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2ba5c96ce37897aaca120c0e822613b3.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли западную пропаганду о "вторжении" России на Украину.Как ранее сообщили в Министерстве обороны, часть российских войск вернется в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022". Обозреватель британской газеты Крис Плезанс отметил, что это происходит, несмотря на доклады Вашингтона о "неминуемом наступлении" Москвы на Украину."Он выставил нас полными идиотами", — написал Ben."Они уходят, потому что боятся "славной" Великобритании, вышедшей из Евросоюза", — сыронизировал другой пользователь."В любом случае на день рождения (главы МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) Лиз Трасс я подарю ей чертов атлас", — пошутил Valentino61."Они показали, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон — шуты", — посетовал Ready fready."Бедная старая НАТО. Неужели она не получит долгожданной войны?" — задался вопросом Esme10.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772936354.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/ucheniya-1772928247.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c49aab6752b13260c3db9b6fe123a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей лавров, джо байден, борис джонсон, россия, евросоюз, нато, великобритания, украина
15:46 15.02.2022 (обновлено: 16:43 15.02.2022)
 
"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет

Британцы почувствовали себя идиотами из-за несостоявшегося "вторжения" России на Украину

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли западную пропаганду о "вторжении" России на Украину.
Как ранее сообщили в Министерстве обороны, часть российских войск вернется в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022". Обозреватель британской газеты Крис Плезанс отметил, что это происходит, несмотря на доклады Вашингтона о "неминуемом наступлении" Москвы на Украину.
"Он выставил нас полными идиотами", — написал Ben.
"Они уходят, потому что боятся "славной" Великобритании, вышедшей из Евросоюза", — сыронизировал другой пользователь.
"Возможно, русские все это время говорили правду, а американцы просто врали?" — задумался Vladel.
"В любом случае на день рождения (главы МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) Лиз Трасс я подарю ей чертов атлас", — пошутил Valentino61.
"Они показали, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон — шуты", — посетовал Ready fready.
"Бедная старая НАТО. Неужели она не получит долгожданной войны?" — задался вопросом Esme10.
Львов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:07
В Израиле предупредили о риске "косовского" сценария на Украине
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
Подразделения Южного и Западного военных округов РФ, выполнившие задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:37Авторы
Война отменяется: вместо вторжения РФ возвращает войска в места дислокации
 
ПолитикаСергей ЛавровДжо БайденБорис ДжонсонРоссияЕвросоюзНАТОВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала