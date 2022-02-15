https://ria.ru/20220215/oskar-1772845623.html
СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году
СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году - РИА Новости, 15.02.2022
СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году
Церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году, по данным ряда источников, проведут американские стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:37
2022-02-15T10:37
2022-02-15T10:57
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году, по данным ряда источников, проведут американские стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл, пишет Variety.По информации издания, это трио "рассматривают" как потенциальных ведущих. Они уже обговаривают последние детали договоренностей о работе на церемонии.Во вторник имена ведущих "Оскара" официально объявят в эфире программы Good Morning America.Как отмечает в Variety, телеканал ABC, который транслирует шоу ежегодно, эту информацию не комментирует, так же, как представители Сайкс, Холл и Шумер.Тем не менее, сама Шумер в воскресенье в Instagram сделала публикацию, где пообещала, что в скором времени будут объявлены "веселые новости".Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.
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новости культуры, оскар (премия), сша, голливуд, кино и сериалы, шоу-бизнес
10:37 15.02.2022 (обновлено: 10:57 15.02.2022)
СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году
Три женщины будут вести церемонию "Оскар" в этом году, пишут СМИ