https://ria.ru/20220215/oskar-1772845623.html

СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году

СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году - РИА Новости, 15.02.2022

СМИ: стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар" в этом году

Церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году, по данным ряда источников, проведут американские стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:37

2022-02-15T10:37

2022-02-15T10:57

культура

новости культуры

оскар (премия)

сша

голливуд

кино и сериалы

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772847528_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ba71556dec2c7d1e59f3bfccb1b177d0.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году, по данным ряда источников, проведут американские стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл, пишет Variety.По информации издания, это трио "рассматривают" как потенциальных ведущих. Они уже обговаривают последние детали договоренностей о работе на церемонии.Во вторник имена ведущих "Оскара" официально объявят в эфире программы Good Morning America.Как отмечает в Variety, телеканал ABC, который транслирует шоу ежегодно, эту информацию не комментирует, так же, как представители Сайкс, Холл и Шумер.Тем не менее, сама Шумер в воскресенье в Instagram сделала публикацию, где пообещала, что в скором времени будут объявлены "веселые новости".Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.

https://ria.ru/20220208/oskar-1771731294.html

сша

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, оскар (премия), сша, голливуд, кино и сериалы, шоу-бизнес