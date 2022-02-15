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Трюдо: Канада выделит Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов

Трюдо: Канада выделит Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 15.02.2022

Трюдо: Канада выделит Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов

Оттава предоставит Киеву летальное оружие на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (467,8 миллиона рублей), заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:41

2022-02-15T01:41

2022-02-15T03:25

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Оттава предоставит Киеву летальное оружие на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (467,8 миллиона рублей), заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции.К соответствующему решению главу правительства подтолкнула "серьезность ситуации" и беседа с украинскими партнерами, объяснил он."Я одобрил выделение (Украине — ред.) летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов ", — отметил Трюдо.

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в мире, украина, канада, джастин трюдо, вашингтон