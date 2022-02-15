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"Прогресс МС-19" вышел на орбиту
"Прогресс МС-19" вышел на орбиту - РИА Новости, 15.02.2022
"Прогресс МС-19" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая утром с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", свидетельствует трансляция "Роскосмоса". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:44
2022-02-15T09:40
космос - риа наука
антон шкаплеров
петр дубров
земля
наса
европейское космическое агентство
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая утром с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", свидетельствует трансляция "Роскосмоса".Как рассказали позднее в госкорпорации, пуск прошел штатно, а вскоре после выведения корабля на орбиту, раскрылись его солнечные батареи и антенны.Путь "Прогресса" до станции займет более двух суток, корабль сделает за это время 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск. В космосе грузовик должен пробыть 370 дней."Прогресс МС-19" везет на станцию топливо, питьевую воду, сжатый азот, а также аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.Кроме того, на борту корабля — инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Российские космонавты во время одного из выходов в открытый космос запустят эти аппараты на орбиту.Сейчас в составе станции находится один российский грузовик — "Прогресс МС-18". В 2022 году к станции запустят еще два — в июне и в октябре.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
https://ria.ru/20220208/mks-1771630049.html
https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html
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космос - риа наука, антон шкаплеров, петр дубров, земля, наса, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)
07:44 15.02.2022 (обновлено: 09:40 15.02.2022)
 
"Прогресс МС-19" вышел на орбиту

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" вышел на орбиту

© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" с космодрома Байконур
Пуск РН Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая утром с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", свидетельствует трансляция "Роскосмоса".
Как рассказали позднее в госкорпорации, пуск прошел штатно, а вскоре после выведения корабля на орбиту, раскрылись его солнечные батареи и антенны.
Путь "Прогресса" до станции займет более двух суток, корабль сделает за это время 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск. В космосе грузовик должен пробыть 370 дней.
"Прогресс МС-19" везет на станцию топливо, питьевую воду, сжатый азот, а также аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.
Кроме того, на борту корабля — инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Российские космонавты во время одного из выходов в открытый космос запустят эти аппараты на орбиту.
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Сейчас в составе станции находится один российский грузовик — "Прогресс МС-18". В 2022 году к станции запустят еще два — в июне и в октябре.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
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