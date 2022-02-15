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В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях - РИА Новости, 15.02.2022
В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики в среду проведет проверку системы оповещения населения, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:10
2022-02-15T09:10
2022-02-15T09:10
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики в среду проведет проверку системы оповещения населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Шестнадцатого февраля в 10.00 (совпадает с мск) будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен", - сказал представитель пресс-службы МЧС.Он призвал жителей республики сохранять спокойствие.
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
МЧС ЛНР проверит систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях