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В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях - РИА Новости, 15.02.2022
В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики в среду проведет проверку системы оповещения населения, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:10
2022-02-15T09:10
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики в среду проведет проверку системы оповещения населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Шестнадцатого февраля в 10.00 (совпадает с мск) будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен", - сказал представитель пресс-службы МЧС.Он призвал жителей республики сохранять спокойствие.
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
09:10 15.02.2022
 
В ЛНР проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

МЧС ЛНР проверит систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики в среду проведет проверку системы оповещения населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Шестнадцатого февраля в 10.00 (совпадает с мск) будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен", - сказал представитель пресс-службы МЧС.
Он призвал жителей республики сохранять спокойствие.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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