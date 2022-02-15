https://ria.ru/20220215/nesostoyatelnost-1772905500.html

Лавров заявил о несостоятельности властей Грузии и Украины

Лавров заявил о несостоятельности властей Грузии и Украины - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров заявил о несостоятельности властей Грузии и Украины

Власти Грузии и Украины после распада СССР проявили несостоятельность в условиях выбора между внешним управлением Запада и хорошими отношениями с Россией,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:05

2022-02-15T14:05

2022-02-15T14:05

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Грузии и Украины после распада СССР проявили несостоятельность в условиях выбора между внешним управлением Запада и хорошими отношениями с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главная причина в том, что власти этих стран проявили несостоятельность. И сделали это в условиях, когда над ними всячески желали установить и в итоге установили внешнее управление - с единственной целью, чтобы оторвать их от России. Чтобы взять их в сферу влияния НАТО", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, почему Грузии и Украине после распада СССР не удалось сохранить хорошие отношения с Россией.

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

грузия

россия

ссср

украина

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в мире, грузия, россия, ссср, нато, украина, сергей лавров