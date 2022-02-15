https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772932171.html

Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове

Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове - РИА Новости, 15.02.2022

Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове

Судья Лефортовского суда Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове, где рассматривается уголовное дело против Алексея Навального, отклонила все ходатайства... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:55

2022-02-15T15:55

2022-02-15T15:55

происшествия

игнат артеменко

ольга михайлова

вадим кобзев

россия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

фонд борьбы с коррупцией

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772878782_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_12245b1ed9b7f4848d932f8d8c6f66e1.jpg

ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове, где рассматривается уголовное дело против Алексея Навального, отклонила все ходатайства его адвокатов, включая просьбу о возврате дела прокурору, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня в колонии начался процесс по новому уголовному делу против Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. На заседании его адвокат Вадим Кобзев заявил, что в колонии под угрозой недопуска на заседание ему с коллегой Ольгой Михайловой пришлось сдать телефоны, ноутбуки и диктофоны, а также попросил судью разрешить их проносить."Мы лишены дальнейшей возможности допрашивать свидетелей", - сказала Михайлова, отметив, что проведение процесса в ИК-2, а не в суде в Москве, нарушает права Навального, и попросила отложить заседание, чтобы перенести слушания в столицу.Судья Маргарита Котова пояснила, что выездные заседания в колониях - "это не экзотика", ведётся трансляция, в зале присутствуют журналисты.Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.Также Кобзев выступил с ходатайством о возвращении дела прокурору.Судья не поддержала ни одного ходатайства. "Отказать", - заявила Котова.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772852369.html

https://ria.ru/20220214/navalnyy-1772728344.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, игнат артеменко, ольга михайлова, вадим кобзев, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией