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Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове
Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове - РИА Новости, 15.02.2022
Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове
Судья Лефортовского суда Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове, где рассматривается уголовное дело против Алексея Навального, отклонила все ходатайства... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:55
2022-02-15T15:55
происшествия
игнат артеменко
ольга михайлова
вадим кобзев
россия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
фонд борьбы с коррупцией
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове, где рассматривается уголовное дело против Алексея Навального, отклонила все ходатайства его адвокатов, включая просьбу о возврате дела прокурору, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня в колонии начался процесс по новому уголовному делу против Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. На заседании его адвокат Вадим Кобзев заявил, что в колонии под угрозой недопуска на заседание ему с коллегой Ольгой Михайловой пришлось сдать телефоны, ноутбуки и диктофоны, а также попросил судью разрешить их проносить."Мы лишены дальнейшей возможности допрашивать свидетелей", - сказала Михайлова, отметив, что проведение процесса в ИК-2, а не в суде в Москве, нарушает права Навального, и попросила отложить заседание, чтобы перенести слушания в столицу.Судья Маргарита Котова пояснила, что выездные заседания в колониях - "это не экзотика", ведётся трансляция, в зале присутствуют журналисты.Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.Также Кобзев выступил с ходатайством о возвращении дела прокурору.Судья не поддержала ни одного ходатайства. "Отказать", - заявила Котова.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772852369.html
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происшествия, игнат артеменко, ольга михайлова, вадим кобзев, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией
15:55 15.02.2022
 
Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове

Суд отклонил все ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове, где рассматривается уголовное дело против Алексея Навального, отклонила все ходатайства его адвокатов, включая просьбу о возврате дела прокурору, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня в колонии начался процесс по новому уголовному делу против Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. На заседании его адвокат Вадим Кобзев заявил, что в колонии под угрозой недопуска на заседание ему с коллегой Ольгой Михайловой пришлось сдать телефоны, ноутбуки и диктофоны, а также попросил судью разрешить их проносить.
Сотрудники правоохранительных органов на территории исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где пройдет заседание по новому делу против Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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"Мы лишены дальнейшей возможности допрашивать свидетелей", - сказала Михайлова, отметив, что проведение процесса в ИК-2, а не в суде в Москве, нарушает права Навального, и попросила отложить заседание, чтобы перенести слушания в столицу.
"Мы в равных условиях, ничьи права не нарушены… Прошу оставить без удовлетворения ходатайство стороны защиты", - парировала представитель обвинения.
Судья Маргарита Котова пояснила, что выездные заседания в колониях - "это не экзотика", ведётся трансляция, в зале присутствуют журналисты.
Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.
Также Кобзев выступил с ходатайством о возвращении дела прокурору.
Судья не поддержала ни одного ходатайства. "Отказать", - заявила Котова.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Алексей Навальный в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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ПроисшествияИгнат АртеменкоОльга МихайловаВадим КобзевРоссияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
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