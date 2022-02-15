Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове
Суд отклонил все ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове, где рассматривается уголовное дело против Алексея Навального, отклонила все ходатайства его адвокатов, включая просьбу о возврате дела прокурору, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня в колонии начался процесс по новому уголовному делу против Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. На заседании его адвокат Вадим Кобзев заявил, что в колонии под угрозой недопуска на заседание ему с коллегой Ольгой Михайловой пришлось сдать телефоны, ноутбуки и диктофоны, а также попросил судью разрешить их проносить.
"Мы лишены дальнейшей возможности допрашивать свидетелей", - сказала Михайлова, отметив, что проведение процесса в ИК-2, а не в суде в Москве, нарушает права Навального, и попросила отложить заседание, чтобы перенести слушания в столицу.
"Мы в равных условиях, ничьи права не нарушены… Прошу оставить без удовлетворения ходатайство стороны защиты", - парировала представитель обвинения.
Судья Маргарита Котова пояснила, что выездные заседания в колониях - "это не экзотика", ведётся трансляция, в зале присутствуют журналисты.
Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.
Также Кобзев выступил с ходатайством о возвращении дела прокурору.
Судья не поддержала ни одного ходатайства. "Отказать", - заявила Котова.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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