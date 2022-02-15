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В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе
В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе
Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:16
2022-02-15T13:16
2022-02-15T13:16
сша
россия
европа
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война, говорить о том, что Россия что-то должна сделать, не совсем правильно, заявил во время общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе. Она провоцируется заявлениями США о том, что вот-вот начнется война и так далее, и так далее. Поэтому эта напряженность - она комплексно провоцируется. Просто так говорить, что что-то должна сделать Россия, наверное, не совсем правильно", - сказал Песков.
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сша, россия, европа, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков
В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе
Песков: напряженность в Европе провоцируется скоплением украинских войск и заявлениями США