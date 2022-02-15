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В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе
В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе
Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:16
2022-02-15T13:16
сша
россия
европа
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война, говорить о том, что Россия что-то должна сделать, не совсем правильно, заявил во время общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе. Она провоцируется заявлениями США о том, что вот-вот начнется война и так далее, и так далее. Поэтому эта напряженность - она комплексно провоцируется. Просто так говорить, что что-то должна сделать Россия, наверное, не совсем правильно", - сказал Песков.
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сша, россия, европа, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков
13:16 15.02.2022
 
В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе

Песков: напряженность в Европе провоцируется скоплением украинских войск и заявлениями США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война, говорить о том, что Россия что-то должна сделать, не совсем правильно, заявил во время общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе. Она провоцируется заявлениями США о том, что вот-вот начнется война и так далее, и так далее. Поэтому эта напряженность - она комплексно провоцируется. Просто так говорить, что что-то должна сделать Россия, наверное, не совсем правильно", - сказал Песков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 16:25
Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу
 
СШАРоссияЕвропаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий Песков
 
 
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