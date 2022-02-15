https://ria.ru/20220215/napryazhennost-1772890958.html

В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе

В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе - РИА Новости, 15.02.2022

В Кремле рассказали, чем провоцируется напряженность в Европе

Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:16

2022-02-15T13:16

2022-02-15T13:16

сша

россия

европа

ситуация в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и заявлениями США о том, что вот-вот начнется война, говорить о том, что Россия что-то должна сделать, не совсем правильно, заявил во время общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе. Она провоцируется заявлениями США о том, что вот-вот начнется война и так далее, и так далее. Поэтому эта напряженность - она комплексно провоцируется. Просто так говорить, что что-то должна сделать Россия, наверное, не совсем правильно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220211/evropa-1772319422.html

сша

россия

европа

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сша, россия, европа, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков