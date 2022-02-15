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Неизвестный с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле
Неизвестный с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле - РИА Новости, 15.02.2022
Неизвестный с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле
В Стамбуле две россиянки пострадали от нападения неизвестного с ножом, сообщили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:14
2022-02-15T18:14
2022-02-15T21:31
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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. В Стамбуле две россиянки пострадали от нападения неизвестного с ножом, сообщили РИА Новости в генконсульстве."В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия", — рассказали в диппредставительстве.Одну из пострадавших с резаной раной головы доставили в больницу. Женщины написали заявление в местную полицию, злоумышленника ищут. Консульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования.Сейчас пострадавшие находятся в России.
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стамбул, в мире, россия, турция
18:14 15.02.2022 (обновлено: 21:31 15.02.2022)
Неизвестный с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле
Неизвестный с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле