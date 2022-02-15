https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html

В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"

В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения" - РИА Новости, 15.02.2022

В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"

Президент Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате "нападения" России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:02

2022-02-15T13:02

2022-02-15T14:35

дмитрий песков

владимир путин

политика

россия

украина

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате "нападения" России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать". В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772820000.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика, россия, украина