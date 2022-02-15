13:02 15.02.2022 (обновлено: 14:35 15.02.2022)
В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"
Песков рассказал, что Путин шутит о заявлениях про дату нападения России на Украину
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате "нападения" России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", — сказал представитель Кремля.
По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.
Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать".
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
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