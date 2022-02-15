Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html
В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"
В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения" - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"
Президент Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате "нападения" России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:02
2022-02-15T14:35
дмитрий песков
владимир путин
политика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате "нападения" России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать". В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772820000.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_20c06a2be8d0332405d0bc956da5b93d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, политика, россия, украина
13:02 15.02.2022 (обновлено: 14:35 15.02.2022)
 
В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"

Песков рассказал, что Путин шутит о заявлениях про дату нападения России на Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате "нападения" России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", — сказал представитель Кремля.
По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать".
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 03:18
Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала