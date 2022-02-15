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В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику
В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику - РИА Новости, 15.02.2022
В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику
Троих мужчин задержали после разбойного нападения на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T05:53
2022-02-15T05:53
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Троих мужчин задержали после разбойного нападения на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что двое мужчин, угрожая пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами из стоматологической клиники на улице Маштакова. Третий сообщник, по данным МВД, караулил на улице. Сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей.Отмечается, что после нападения мужчины вскрыли сейф и кассу и поделили деньги."Возбуждено уголовное дело по статье 162 (разбой — ред.) ... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.По данным МВД, пистолет и магазин с тремя патронами полицейские изъяли около места преступления, а другое оружие — при обыске у одного из задержанных. Также найдена часть украденных денег.
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подольск
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье)
05:53 15.02.2022
 
В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику

В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на стоматологическую клинику

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Троих мужчин задержали после разбойного нападения на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что двое мужчин, угрожая пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами из стоматологической клиники на улице Маштакова. Третий сообщник, по данным МВД, караулил на улице. Сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и при силовой поддержке Росгвардии задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве. Двое других участников преступления задержаны в автомобиле на парковке одного из торговых центров, расположенных на бульваре Дмитрия Донского", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после нападения мужчины вскрыли сейф и кассу и поделили деньги.
"Возбуждено уголовное дело по статье 162 (разбой — ред.) ... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.
По данным МВД, пистолет и магазин с тремя патронами полицейские изъяли около места преступления, а другое оружие — при обыске у одного из задержанных. Также найдена часть украденных денег.
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