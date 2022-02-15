https://ria.ru/20220215/napadenie-1772823229.html

В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику

В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику - РИА Новости, 15.02.2022

В Подольске задержали троих мужчин за разбойное нападение на медклинику

Троих мужчин задержали после разбойного нападения на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T05:53

2022-02-15T05:53

2022-02-15T05:53

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Троих мужчин задержали после разбойного нападения на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что двое мужчин, угрожая пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами из стоматологической клиники на улице Маштакова. Третий сообщник, по данным МВД, караулил на улице. Сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей.Отмечается, что после нападения мужчины вскрыли сейф и кассу и поделили деньги."Возбуждено уголовное дело по статье 162 (разбой — ред.) ... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.По данным МВД, пистолет и магазин с тремя патронами полицейские изъяли около места преступления, а другое оружие — при обыске у одного из задержанных. Также найдена часть украденных денег.

https://ria.ru/20220211/arest-1772351184.html

подольск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, московская область (подмосковье)