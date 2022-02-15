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Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений
Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений - РИА Новости, 15.02.2022
Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений
Более чем у половины российских семей (64%) в 2022 году нет сбережений, накопления есть только у 33% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:25
2022-02-15T12:25
вциом
общество
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более чем у половины российских семей (64%) в 2022 году нет сбережений, накопления есть только у 33% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.По данным социологов, 64% респондентов отрицательно ответили на вопрос, есть ли в их семье сейчас сбережения, есть накопления у 33% опрошенных. Затруднились ответить 3%.Как отмечается в опросе, 86% россиян откладывают разные суммы, в зависимости от ситуации. Еще 8% планируют заранее. Кроме того, 43% респондентов откладывают средства регулярно, 54% - ситуативно, когда появляются деньги.Согласно ВЦИОМ, за последний год 6% россиян потратили почти все сбережения на внеплановые расходы. Большую часть сбережений внепланово потратили 20%, меньшую - 34%, совсем не тратили 37%.С утверждением о том, что откладывать деньги можно, только экономя на самом необходимом, согласились 27% респондентов, не согласились 69%, а затруднились ответить 4%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 25 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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60
353
60
вциом, общество, россия
12:25 15.02.2022
 
Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений

ВЦИОМ: более 60 процентов российских семей не имеют сбережений

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
Монеты России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более чем у половины российских семей (64%) в 2022 году нет сбережений, накопления есть только у 33% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным социологов, 64% респондентов отрицательно ответили на вопрос, есть ли в их семье сейчас сбережения, есть накопления у 33% опрошенных. Затруднились ответить 3%.
Как отмечается в опросе, 86% россиян откладывают разные суммы, в зависимости от ситуации. Еще 8% планируют заранее. Кроме того, 43% респондентов откладывают средства регулярно, 54% - ситуативно, когда появляются деньги.
Согласно ВЦИОМ, за последний год 6% россиян потратили почти все сбережения на внеплановые расходы. Большую часть сбережений внепланово потратили 20%, меньшую - 34%, совсем не тратили 37%.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 25 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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