https://ria.ru/20220215/nakopleniya-1772879002.html

Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений

Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений - РИА Новости, 15.02.2022

Социологи назвали долю российских семей, не имеющих накоплений

Более чем у половины российских семей (64%) в 2022 году нет сбережений, накопления есть только у 33% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:25

2022-02-15T12:25

2022-02-15T12:25

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более чем у половины российских семей (64%) в 2022 году нет сбережений, накопления есть только у 33% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.По данным социологов, 64% респондентов отрицательно ответили на вопрос, есть ли в их семье сейчас сбережения, есть накопления у 33% опрошенных. Затруднились ответить 3%.Как отмечается в опросе, 86% россиян откладывают разные суммы, в зависимости от ситуации. Еще 8% планируют заранее. Кроме того, 43% респондентов откладывают средства регулярно, 54% - ситуативно, когда появляются деньги.Согласно ВЦИОМ, за последний год 6% россиян потратили почти все сбережения на внеплановые расходы. Большую часть сбережений внепланово потратили 20%, меньшую - 34%, совсем не тратили 37%.С утверждением о том, что откладывать деньги можно, только экономя на самом необходимом, согласились 27% респондентов, не согласились 69%, а затруднились ответить 4%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 25 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220209/nakopleniya-1771794423.html

https://realty.ria.ru/20220211/ipoteka-1772350408.html

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вциом, общество, россия