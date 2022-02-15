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Биография Саввы Морозова

Биография Саввы Морозова - РИА Новости, 15.02.2022

Биография Саввы Морозова

Российский предприниматель, общественный деятель, меценат Савва Тимофеевич Морозов родился 15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1862 года в селе Зуево... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:27

2022-02-15T02:27

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справки

россия

савва морозов

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Российский предприниматель, общественный деятель, меценат Савва Тимофеевич Морозов родился 15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1862 года в селе Зуево Богородского уезда Московской губернии (ныне город Орехово-Зуево Московской области) в старообрядческой купеческой семье. В 1885 году окончил отделении естественных наук физико-математического факультета Московского университета. Помимо естественных наук, занимался философией и политэкономией, посещал лекции историка Василия Ключевского. В 1885-1887 годах изучал химию в Кембриджском университете, одновременно знакомился с организацией текстильного производства в Великобритании. По возвращении в Россию стал директором-распорядителем и членом правления Товарищества Никольской мануфактуры "Саввы Морозова сын и К°", которое было паевым предприятием. Главным и основным пайщиком мануфактуры являлась мать Саввы Морозова. В Товарищество Никольская мануфактура "Савва Морозов сын и К°" входило шесть основных производств и сеть вспомогательных. По инициативе Саввы Морозова было заложено основание турбинной электростанции. Руководил строительством, а затем и станцией Леонид Красин. На предприятиях Морозов провел модернизацию и реструктуризацию. Он заменил устаревшее фабричное оборудование на дорогие английские станки. Фабрики были оснащены паровыми машинами, в цеха провели электричество. Управленческий аппарат был сокращен. Много средств отводилось на улучшение социально-бытовых и производственных условий рабочих. При строительстве новой фабрики возводились цеха улучшенной планировки, строились новые казармы и больница, техническое устройство которой свидетельствовало о санитарном обслуживании на европейском уровне. Для престарелых рабочих была открыта богадельня. Для семейных пар Морозов построил трехэтажные каменные общежития, перевел производство на девятичасовой рабочий день. По его инициативе на фабриках отменили штрафы, изменили расценки.Также на предприятиях Морозова была введена оплата по беременности женщинам-работницам. Заботился Савва Морозов и о досуге рабочих – в Никольском (ныне в составе Орехово-Зуева) на средства фабрикантов был устроен парк для народных гуляний, организовывались библиотеки, было заложено здание каменного театра. Помимо работы на Никольской мануфактуре, предприниматель занимался развитием химической отрасли промышленности. В 1900 году он учредил торговый дом "Морозов Савва Тимофеевич и К°" (в 1904 году преобразован в акционерное общество соединенных заводов "Морозов С. Т., Крелль и Оттман"). Торговому дому принадлежали три химических завода в Пермской губернии, построенных Морозовым на приобретенных им в начале 1890-х годов владениях. Заводы выпускали уксусную кислоту, древесный и метиловый спирт, ацетон, денатурат, древесный уголь и соль уксусной кислоты. Все эти продукты находили применение в текстильной промышленности. Савва Морозов вел большую общественную работу. Он был выборным Московского биржевого общества (1891-1905), где занимался вопросами расширения рынков сбыта изделий мануфактурной промышленности, возглавлял комиссию, которая в 1892 году организовала экспедицию с целью развития торговых отношений со странами Балканского полуострова. Морозов состоял членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур (1892-1905). В 1893 году предпринимателю присвоили звание мануфактур-советника. В 1890-1897 годах он был председателем Нижегородского ярмарочного комитета. Под его руководством комитет претендовал на роль общероссийского представительского органа буржуазии. В 1893 году Морозов выступил с инициативой понижения гильдейских пошлин с торгующих на Нижегородской ярмарке. Предприниматель был участником подготовки Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, возглавлял работу мануфактурного отдела выставки. В 1895-1899 годах как представитель Товарищества Никольской мануфактуры участвовал в устройстве шоссейной дороги Казвин – Энзели в Персии (ныне Иран), которая впоследствии сыграла важную роль в развитии российско-персидской торговли. Савва Морозов был один из учредителей и членом совета Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности (1889). Особое внимание уделял работе химико-технической лаборатории общества, оказывал ей финансовую поддержку; участвовал в создании Московского прядильно-ткацкого училища, учрежденного на пожертвования текстильных фабрикантов, первый председатель попечительного совета училища (1900-1904). Гласный Московской городской думы (1897-1899). Морозова за полезную деятельность и особые труды наградили орденами Святой Анны 3-й (1892) и 2-й степеней (1896). Предприниматель занимался благотворительностью и меценатством. Он был в числе первых членов Товарищества для учреждения Общедоступного театра (Московского художественного театра, МХТ). В 1902-1904 годах являлся содиректором МХТ, финансировавшим дело. Участвовал в формировании репертуара и труппы. В 1902 году выкупил паи у остальных пайщиков и предоставил самим артистам быть владельцами своего предприятия. На средства Морозова было куплено и под его наблюдением перестроено для МХТ театральное здание в Камергерском переулке. Общие расходы предпринимателя на театр достигли полмиллиона рублей. На значке к 10-летию театра было изображение трех его основателей – Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Савва Морозов оказывал материальную поддержку писателям Антону Чехову и Максиму Горькому. Предприниматель был членом Общества любителей фотографии, Филармонического и Художественного обществ, Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Императорского московского технического училища,Общества для пособий нуждающимся студентам Московского университета. Оплачивал обучение молодых людей в различных учебных заведениях. В начале XX века Морозов приобрел известность в среде лидеров либерального движения, в его особняке происходили полулегальные заседания кадетов. Он был сторонником парламентской системы государственного устройства с привлечением к управлению всех слоев общества, отстаивал свободу слова, печати, собраний. Несмотря на то, что по своим политическим взглядам был далек от леворадикальной оппозиции, сблизился с ней под влияние Максима Горького и актрисы МХТ Марии Андреевой.Морозов давал деньги на издание газеты "Искра". На его средства были учреждены первые легальные большевистские газеты "Новая жизнь" в Петербурге и "Борьба" в Москве. Морозов оказывал помощь политическим ссыльным, в 1903 году трижды через Горького и Андрееву передавал деньги революционерам. В феврале 1905 года освободил из тюрьмы писателей Максима Горького и Леонида Андреева, внеся за каждого залог.Спас от ареста инженера Центральной электрической станции Товарищества Никольской мануфактуры Леонида Красина, командировав его за границу. Укрывал революционера Николая Баумана. После "Кровавого воскресенья" (9 января (22 января по новому стилю) 1905 года) Савва Морозов составил программную записку по рабочему вопросу, которую планировал подать в Кабинет министров от имени правления Товарищества Никольской мануфактуры, однако члены правления отказались поддержать его. Кроме того, он потребовал у управления Товарищества принять условия рабочих, которые в январе 1905 года провели стачку на Никольской мануфактуре, а также полностью передать ему дела на фабрике, но получил отказ от матери. Также она пригрозила полным отстранением Саввы Морозова от дел (по другим источникам, отстранила от управления фабрикой). Весной по состоянию здоровья Савва Морозов уехал вместе с женой на французский курорт Канны, где скончался 26 мая (13 мая по старому стилю) 1905 года. Умер он при невыясненных обстоятельствах. По версии Департамента полиции, покончил жизнь самоубийством, так как подвергался шантажу со стороны революционеров. Однако не исключалось, что его убили, так как недоброжелателей у Морозова хватало и среди людей бизнеса, и среди представителей всевозможных политических течений (перед наступлением 1905 года он отказался пополнять казну большевиков). Савва Морозов похоронен на Рогожском кладбище в Москве. У Морозова с супругой было четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, савва морозов