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В Липецке завершили масштабную модернизацию медучреждения
В Липецке завершили масштабную модернизацию медучреждения - РИА Новости, 15.02.2022
В Липецке завершили масштабную модернизацию медучреждения
Масштабная реконструкция клинико-диагностической лаборатории, которая была проведена в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:49
2022-02-15T17:49
2022-02-15T17:49
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ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Масштабная реконструкция клинико-диагностической лаборатории, которая была проведена в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" городской больнице N4 "Липецк-Мед" завершилась, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он подчеркнул, что в лаборатории был проведен не просто капитальный ремонт, а модернизация, в ходе которой все материалы и системы, - от строительных материалов до оборудования, - были заменены на технологичные, отвечающие современным требованиям. Смонтирована цифровая система, обеспечивающая сотрудникам лаборатории доступ к информации по всем аспектам их деятельности, в том числе и по повышению точности результатов лабораторных анализов. Это очень важно для учреждения, которое в год проводит почти два миллиона исследований, в круглосуточном режиме обслуживает стационар, три городских поликлиники и один из четырех роддомов Липецка. "Потребности жителей Липецкой области в качественной медицинской помощи растут. За последние несколько лет в области проделана большая работа", - отметил Артамонов.Губернатор добавил, что на модернизацию диагностической лаборатории из регионального бюджета было выделено 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220204/mediki-1771013506.html
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