https://ria.ru/20220215/modernizatsiya-1772965213.html

В Липецке завершили масштабную модернизацию медучреждения

В Липецке завершили масштабную модернизацию медучреждения - РИА Новости, 15.02.2022

В Липецке завершили масштабную модернизацию медучреждения

Масштабная реконструкция клинико-диагностической лаборатории, которая была проведена в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:49

2022-02-15T17:49

2022-02-15T17:49

липецкая область

липецкая область

липецк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965545_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_78b0dfa46f4b7b4bbf5167e57115031f.jpg

ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Масштабная реконструкция клинико-диагностической лаборатории, которая была проведена в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" городской больнице N4 "Липецк-Мед" завершилась, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он подчеркнул, что в лаборатории был проведен не просто капитальный ремонт, а модернизация, в ходе которой все материалы и системы, - от строительных материалов до оборудования, - были заменены на технологичные, отвечающие современным требованиям. Смонтирована цифровая система, обеспечивающая сотрудникам лаборатории доступ к информации по всем аспектам их деятельности, в том числе и по повышению точности результатов лабораторных анализов. Это очень важно для учреждения, которое в год проводит почти два миллиона исследований, в круглосуточном режиме обслуживает стационар, три городских поликлиники и один из четырех роддомов Липецка. "Потребности жителей Липецкой области в качественной медицинской помощи растут. За последние несколько лет в области проделана большая работа", - отметил Артамонов.Губернатор добавил, что на модернизацию диагностической лаборатории из регионального бюджета было выделено 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220204/mediki-1771013506.html

липецкая область

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, липецк, общество