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https://ria.ru/20220215/mirzalizade-1772938360.html
Комику Мирзализаде запретили приезжать в Россию до 2035 года
Комику Мирзализаде запретили приезжать в Россию до 2035 года - РИА Новости, 15.02.2022
Комику Мирзализаде запретили приезжать в Россию до 2035 года
Стендап-комику Идраку Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России с пожизненного до 2035 года, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:16
2022-02-15T16:31
идрак мирзализаде
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стендап-комику Идраку Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России с пожизненного до 2035 года, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин."Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Мы будем это обжаловать", - рассказал собеседник агентства.В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предстояло за свой счет приобрести билеты и покинуть пределы страны.Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного.Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20211012/izvineniya-1754285310.html
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идрак мирзализаде, происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:16 15.02.2022 (обновлено: 16:31 15.02.2022)
 
Комику Мирзализаде запретили приезжать в Россию до 2035 года

Комику Мирзализаде установили срок нежелательности пребывания в России до 2035 года

© Stand-Up Club #1/YoutubeКомик Идрак Мирзализаде
Комик Идрак Мирзализаде
© Stand-Up Club #1/Youtube
Комик Идрак Мирзализаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стендап-комику Идраку Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России с пожизненного до 2035 года, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Мы будем это обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
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В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предстояло за свой счет приобрести билеты и покинуть пределы страны.
Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного.
Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
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Идрак МирзализадеПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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