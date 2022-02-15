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В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня" - РИА Новости, 15.02.2022
В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовал первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:00
2022-02-15T12:03
александр джеус
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
орленок (детский центр)
социальный навигатор
общество
юнкорры россии сегодня
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовал первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". Мастер-классы на тему "Культурное нематериальное наследие" продлятся до 19 февраля. В них примут участие более 200 детей и взрослых."С нетерпением жду возможности поработать вместе с коллегами-педагогами. Убежден, что и детям, и их наставникам будет интересно научиться рассказывать истории на камеру. Это и весело, и полезно", - поделился своими ожиданиями советник медиагруппы "Россия сегодня", наставник тренинга для вожатых "Люди в кадре" Олег Дмитриев."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://sn.ria.ru/20211007/orlenok-1753475387.html
https://sn.ria.ru/20211125/orlenok-1760649539.html
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александр джеус, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, орленок (детский центр), социальный навигатор, общество, юнкорры россии сегодня
12:00 15.02.2022 (обновлено: 12:03 15.02.2022)
 

В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"

© Иллюстрация РИА НовостиВ "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
В Орленке открылась медиалаборатория России сегодня - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Иллюстрация РИА Новости
В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовал первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". Мастер-классы на тему "Культурное нематериальное наследие" продлятся до 19 февраля. В них примут участие более 200 детей и взрослых.
"Благодаря сотрудничеству "Орленка" и "России сегодня" орлята получают уникальную возможность учиться на лучших образцах отечественной журналистики. Перенимая опыт у ведущих экспертов международного агентства, они освоят инновационные медиаформаты, разовьют профессиональные навыки и попробуют создать актуальный контент для своих сверстников", - отметил директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.
Подписание соглашения между медиагруппой Россия сегодня и Всероссийским детским центром Орленок - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 11:44
Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"
"С нетерпением жду возможности поработать вместе с коллегами-педагогами. Убежден, что и детям, и их наставникам будет интересно научиться рассказывать истории на камеру. Это и весело, и полезно", - поделился своими ожиданиями советник медиагруппы "Россия сегодня", наставник тренинга для вожатых "Люди в кадре" Олег Дмитриев.
"Первый тренинг посвящен инфографике в контексте Года культурного наследия народов России. Ребята узнают, как отбирать, обрабатывать информацию, и попробуют самостоятельно сделать свой продукт. Лучшие проекты пройдут экспертизу и будут, отрисованы нашей Дизайн студией, выйдут на сайте РИА, а также на стендах Всероссийского детского центра", - рассказала редактор управления проектов в области образования "России сегодня" Алёна Пелля, наставник детской группы медиалаборатории по теме "Инфографика: от замысла до воплощения".
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
МИА Россия сегодня запускает медиалабораторию в Орленке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 11:33
МИА "Россия сегодня" запускает медиалабораторию в ВДЦ "Орленок"
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Орленок: Территория детства — фотовыставка из архива медиагруппы Россия сегодня, приуроченная к 100-летию пионерии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 09:00
В "Орленке" открылась фотовыставка к 100-летию пионерии
 
Александр ДжеусМИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваОрленок (детский центр)Социальный навигаторОбществоЮнкорры России сегодня
 
 
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