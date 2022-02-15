https://ria.ru/20220215/medialaboratoriya-1772774530.html

В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"

В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня" - РИА Новости, 15.02.2022

В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"

Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовал первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:00

2022-02-15T12:00

2022-02-15T12:03

александр джеус

миа "россия сегодня"

риа новости

новости агентства

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общество

юнкорры россии сегодня

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовал первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". Мастер-классы на тему "Культурное нематериальное наследие" продлятся до 19 февраля. В них примут участие более 200 детей и взрослых."С нетерпением жду возможности поработать вместе с коллегами-педагогами. Убежден, что и детям, и их наставникам будет интересно научиться рассказывать истории на камеру. Это и весело, и полезно", - поделился своими ожиданиями советник медиагруппы "Россия сегодня", наставник тренинга для вожатых "Люди в кадре" Олег Дмитриев."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://sn.ria.ru/20211007/orlenok-1753475387.html

https://sn.ria.ru/20211125/orlenok-1760649539.html

https://sn.ria.ru/20220201/pioneriya-1770351489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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