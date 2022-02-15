12:00 15.02.2022 (обновлено: 12:03 15.02.2022)
В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
© Иллюстрация РИА НовостиВ "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
© Иллюстрация РИА Новости
В "Орленке" открылась медиалаборатория "России сегодня"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовал первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". Мастер-классы на тему "Культурное нематериальное наследие" продлятся до 19 февраля. В них примут участие более 200 детей и взрослых.
"Благодаря сотрудничеству "Орленка" и "России сегодня" орлята получают уникальную возможность учиться на лучших образцах отечественной журналистики. Перенимая опыт у ведущих экспертов международного агентства, они освоят инновационные медиаформаты, разовьют профессиональные навыки и попробуют создать актуальный контент для своих сверстников", - отметил директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.
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"С нетерпением жду возможности поработать вместе с коллегами-педагогами. Убежден, что и детям, и их наставникам будет интересно научиться рассказывать истории на камеру. Это и весело, и полезно", - поделился своими ожиданиями советник медиагруппы "Россия сегодня", наставник тренинга для вожатых "Люди в кадре" Олег Дмитриев.
"Первый тренинг посвящен инфографике в контексте Года культурного наследия народов России. Ребята узнают, как отбирать, обрабатывать информацию, и попробуют самостоятельно сделать свой продукт. Лучшие проекты пройдут экспертизу и будут, отрисованы нашей Дизайн студией, выйдут на сайте РИА, а также на стендах Всероссийского детского центра", - рассказала редактор управления проектов в области образования "России сегодня" Алёна Пелля, наставник детской группы медиалаборатории по теме "Инфографика: от замысла до воплощения".
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
25 ноября 2021, 11:33МИА "Россия сегодня" запускает медиалабораторию в ВДЦ "Орленок"
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
1 февраля, 09:00В "Орленке" открылась фотовыставка к 100-летию пионерии