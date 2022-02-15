https://ria.ru/20220215/lorak-1772739895.html

Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип на совместный трек "Материк"

Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип на совместный трек "Материк" - РИА Новости, 15.02.2022

Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип на совместный трек "Материк"

Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип на совместный трек "Материк". О выходе ролика музыканты сообщили в личных Instagram-аккаунтах. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:02

2022-02-15T01:02

2022-02-15T01:02

культура

новости культуры

музыка

ани лорак

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип на совместный трек "Материк". О выходе ролика музыканты сообщили в личных Instagram-аккаунтах. В видео показано, как музыканты поют на фоне разных декораций. Например, в одной из сцен за их спинами появляется звездное небо и луна, а в другой — они словно бы окружены пламенем.В треке рассказывается о непростых отношениях. "Эта любовь больная. Это любовь война", — поет Качер. Но лирическая героиня Лорак считает, что молодого человека с ней связывает все-таки не романтические чувства, а нечто другое — привычка.Клип на песню "Материк" размещен на YouTube-канале Артема Качера. Несмотря на то, что в под видео есть и негативные комментарии, большинство отзывов все же положительные. "Клип просто космический, очень красивый. Дива как всегда на высоте, шикарная", "Ани Лорак великолепна, очень крутая песня и клип! Спасибо всем за это чудо", "Что тут скажешь, Лорак вытащила эту песню в хиты вокально, а теперь и визуально тянет на себе весь клип. Качер угадал на все 100 процентов, с кем надо делать дуэт", — отреагировали фанаты.

https://ria.ru/20220213/music-1772317124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, музыка, ани лорак