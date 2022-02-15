В ЛНР приветствовали обращение Госдумы о признании республик Донбасса
Глава ЛНР Пасечник: в Луганске приветствуют обращение ГД о признании республик Донбасса
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в республике приветствуют обращение депутатов Государственной Думы к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании республик Донбасса.
"Сегодняшнее голосование депутатов Государственной Думы Российской Федерации за обращение к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик в качестве независимых государств показало, насколько братский народ обеспокоен существующей угрозой со стороны Киева и Запада… Жители Луганской народной республики приветствуют позицию депутатов Государственной Думы", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
"В языковом, культурном и историческом аспекте Донбасс всегда был и остается частью Русского мира. Мы, безусловно, нацелены на дальнейшее укрепление трансграничного сотрудничества и интеграции с Россией… При этом мы с пониманием и уважением отнесемся к любому решению высшего руководства Российской Федерации", - говорится в заявлении Пасечника.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.