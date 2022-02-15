https://ria.ru/20220215/litva-1772924703.html

Литва направила на Украину специалистов ПВО

Литва направила на Украину специалистов ПВО - РИА Новости, 15.02.2022

Литва направила на Украину специалистов ПВО

Литва отправила военнослужащих из батальона противовоздушной обороны ВВС литовской армии на Украину, чтобы помочь украинской армии освоить полученные из Литвы... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:27

2022-02-15T15:27

2022-02-15T15:27

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Литва отправила военнослужащих из батальона противовоздушной обороны ВВС литовской армии на Украину, чтобы помочь украинской армии освоить полученные из Литвы системы Stinger, сообщается на сайте вооруженных сил Литвы."Пятнадцатого февраля в Украину прибывает группа батальона противовоздушной обороны ВВС армии Литвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение нескольких ближайших недель эти военные помогут украинской армии освоить полученные из Литвы системы противовоздушной обороны ближней дальности Stinger."Всесторонне поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Вооружение и техника без знаний и умений ей владеть - ничто, поэтому вместе с системами противовоздушной обороны ближней дальности Stinger мы делимся знаниями и опытом. Конечно, важно, что мы вместе учимся и перенимаем их опыт - Украина все еще воюет, у них есть новые сведения, важные для обороны нашей страны", - приводятся на сайте слова командующего литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса.В воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские власти получили военную помощь от Литвы, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220215/pro-1772875194.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html

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в мире, алексей резников, чехия, франция, румыния, нато, литва, украина