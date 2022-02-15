https://ria.ru/20220215/listvyazhnaya-1772894272.html

Путин наградил шестерых горноспасателей с "Листвяжной" орденами Мужества

Путин наградил шестерых горноспасателей с "Листвяжной" орденами Мужества - РИА Новости, 15.02.2022

Путин наградил шестерых горноспасателей с "Листвяжной" орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пять из них... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:28

2022-02-15T13:28

2022-02-15T13:56

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

владимир путин

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761273870_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c5bfe56f8e5911caba4fa70d2afed7a3.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пять из них награждены посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Аникина Александра Константиновича (посмертно), ... Заковряшина Александра Анатольевича, ... Земцева Евгения Викторовича (посмертно), ... Назарова Андрея Викторовича (посмертно), ... Носанчука Олега Анатольевича (посмертно), ... Рылова Алексея Витальевича (посмертно)", - говорится в указе.Отмечается, что Аникин, Земцев и Назаров были респираторщиками филиала "Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд" ФГУП "Военнизированная горноспасательная часть", Кемеровская область - Кузбасс; а Носанчук и выживший Заковряшин - помощниками командира взвода; Рылов - командир отряда.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://ria.ru/20220103/ugol-1766478097.html

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, владимир путин, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)