13:28 15.02.2022 (обновлено: 13:56 15.02.2022)
Путин наградил шестерых горноспасателей с "Листвяжной" орденами Мужества
Президент Путин подписал указ о награждении спасателей с "Листвяжной" орденами Мужества
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пять из них награждены посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Аникина Александра Константиновича (посмертно), ... Заковряшина Александра Анатольевича, ... Земцева Евгения Викторовича (посмертно), ... Назарова Андрея Викторовича (посмертно), ... Носанчука Олега Анатольевича (посмертно), ... Рылова Алексея Витальевича (посмертно)", - говорится в указе.
Отмечается, что Аникин, Земцев и Назаров были респираторщиками филиала "Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд" ФГУП "Военнизированная горноспасательная часть", Кемеровская область - Кузбасс; а Носанчук и выживший Заковряшин - помощниками командира взвода; Рылов - командир отряда.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
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