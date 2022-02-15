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Суд в США отказался отпустить под залог россиянина Лихтенштейна

Суд в США отказался отпустить под залог россиянина Лихтенштейна - РИА Новости, 15.02.2022

Суд в США отказался отпустить под залог россиянина Лихтенштейна

Окружной суд в Вашингтоне отказался выпустить под залог россиянина Илью Лихтенштейна, которого обвиняют по делу о взломе криптовалютной биржи. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:50

2022-02-15T01:50

2022-02-15T01:50

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Окружной суд в Вашингтоне отказался выпустить под залог россиянина Илью Лихтенштейна, которого обвиняют по делу о взломе криптовалютной биржи.Как передает корреспондент РИА Новости, суд отклонил соответствующую просьбу защиты Лихтенштейна.В то же время его супругу выпустят из-под стражи, когда будет обеспечен постоянный мониторинг за ее местоположением с помощью электронного браслета.Американский минюст ранее сообщил, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США, опубликованному на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство — российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.Позднее стало известно, что суд разрешил Лихтенштейну и Морган выйти из тюрьмы под залог в размере 8 миллионов долларов — 5 миллионов за него и 3 за нее. Оба также должны были оставаться в своем доме в Нью-Йорке и носить электронные браслеты. Однако в среду суд округа Колумбия приостановил свое решение об освобождении под залог.

https://ria.ru/20220211/vashington-1772179221.html

https://ria.ru/20220209/konsulstvo-1771974090.html

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в мире, сша, округ колумбия, вашингтон, илья лихтенштейн